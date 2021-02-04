日經：日本首款5奈米晶片 預料委託台積電代工

《日本經濟新聞》3 日 (週三) 報導，日本索思未來科技 (Socionext) 研發中的車用 SoC，預料將委託台積電 (2330-TW) 的 5 奈米製程來代為生產，最快在 2022 年就會展開樣品出貨。

索思未來是日本富士通 (6702-JP) 及 Panasonic(6752-JP) 兩家公司的半導體部門合併後的公司，該公司所研發的車用半導體，是日本企業首度有產品採用 5 奈米製程。

與其他國家相比，日本在智慧型手機所使用的先進半導體居於劣勢。在車用晶片不足的當下，該公司看好自動駕駛技術等龐大市場，希望能在高端領域扳回一城。

索思未來所研發的 5 奈米車用 SoC，將 CPU、記憶體及 GPU 等整合在單一晶片，是電動車 (EV) 及先進駕駛輔助系統 (ADAS) 不可或缺的核心組件。

也由於索思未來是一家無晶圓廠的 IC 業者，預料該公司將委託台積電利用 5 奈米製程的產線代工。

當前發生短缺的車用 MCU 等產品，多為採用 28~40 奈米製程的產品。採用 5 奈米製程晶片的運算能力，較上個世代的 7 奈米晶片高出 2 成，電力消耗也可降低 4 成。然而隨著電路細微化，設計也相對複雜，更需要高度技術。

在車用晶片領域，荷蘭恩智浦最快在 2021 年就會展開 5 奈米晶片的樣品出貨。美國特斯拉也正推動自家 SoC 的研發，競爭激烈。