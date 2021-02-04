【富蘭克林】資金充沛，陸股春牛興旺!

2021 年中國 A 股市場在經歷 2021 年 1 月前三周亮麗的表現後，1 月 25 日起開始出現劇烈回檔，除去外部市場因素與個別股票的訊息外，富蘭克林華美投信認為，最該注意的是市場對於流動性趨緊的種種疑慮，但仔細分析，市場充滿資金活水，短期內無須擔心，中長期仍應持續投資中國。

由於去年新冠疫情的爆發，中國央行在支持經濟的前提下釋出寬裕的流動性，從 M2 與社會融資增速持續居高不下便可以看出端倪。而時間來到 2021 年，富蘭克林華美中國消費基金經理人蘇士勛認為，由於整體中國經濟恢復情況良好，去年四季度 GDP 已回升至 6.5% 的優質增長，投資人不免擔憂今年政府會計劃型的收緊流動性，以避免推升資產泡沫。

上週在市場不預期情況下，銀行間短期利率大幅上調，在短短幾天內直線衝過 3%，引發市場聯想是否央行已著手收緊資金，當周 A 股大盤應聲下跌，周間甚至有人謠傳人民銀行已調高常備借貸便利 (SLF) 利率，引發市場恐慌賣壓但隨即被官方否認。

然而理性觀察，蘇士勛分析，去年官方已宣示不急轉彎的政策基調上，近期並無相應的大動作，由於年前適逢中國繳稅大月及各行各業結清款項時節，資金季節性偏緊，加上 1 月中國內部公募基金募集火爆，推斷也可能吸引部分流動性導致拆借利率短期恐慌性上升。

中國市場二月首周目前已看到利率回跌的情況，股市亦開始反彈，市場情緒性的賣壓在疑慮消除後又很快回到先前較樂觀的投資心態，對於流動性將急速收緊的想法應屬一時偏誤。

綜觀今年全年的局勢，蘇士勛認為，在內外環境皆充滿不確定性的情況下，整體流動性應仍會被控制在偏鬆的狀態下，撇開新冠肺炎的干擾，目前中國國內消費動能仍較弱，核心消費指數 CPI 雖回升但仍在低檔區間，與美國未來的貿易搏鬥亦仍在持續，製造業景氣雖有好轉但仍未完全恢復元氣，因此邊際上相較去年降低貨幣供給增速雖是客觀事實，但大動作收緊流動性之機率仍相當小的。

不過，從各種跡象來看針對房地產市場的調控將不會縮手，中國房地產企業在購地融資發債上仍將面臨較多的阻礙，信用機構針對房屋貸款態度亦將趨於謹慎，期待藉由房價上漲致富的民眾，相比之下應該更願意投入賺錢效應較好的資本市場。

今年一月份中國公募基金發行規模衝到 4,900 億規模、是歷史次高水準，單日便募集完畢的新聞屢屢見報，蘇士勛認為，由於中國股市去年表現優異，股民對投資基金的信心也展現在實際的行動上。

更有甚者中國對股市投資的熱情目前已有外溢效果，近期香港市場表現明顯優於其他市場，重要原因推斷是南下資金大量湧入，內部匯聚的資金現正積極尋找 A 股市場以外的優質標的，由此推論香港股市的重返榮耀，也可能是歷史的必然。

總結以上，富蘭克林華美投信認為，若以中國股市的整體評價和區間漲幅來看，雖已有所表現，但相較美股與國際其他市場，熱度應只在中上水位，針對今年市場能有多好的表現各家機構皆有不同表述，但就市場充滿增量活水資金這點，短期內應該是很確定的，因此，將持續看好中國股市的後續表現，也建議投資人不應空手，還是該長期持有中國相關基金。

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