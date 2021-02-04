【百達投顧】永續基金熱 百達引進八檔基金居冠

2021 年是台灣永續投資風起雲湧的一年，根據晨星資料庫，國內核備境外基金獲得晨星五顆地球評等的基金共計有 75 檔，從數量分布來看，百達、摩根與安聯三家基金公司分別居於前三名，檔數為 8 檔、7 檔與 6 檔。百達投顧總經理林秋瑾表示，永續投資在歐洲早已成為專業投資者的基本門檻，預期追求報酬與追求永續兼備的趨勢將在全球持續延燒。

百達資產管理在台核備獲得晨星五顆地球的八檔基金分別為百達 - 環境機會（基金配息來源可能為本金）、百達 - 保安、百達 - 環保能源（基金配息來源可能為本金）、百達 - 智慧城市（基金配息來源可能為本金）、百達 - Quest 全球股票 *（基金配息來源可能為本金）*、百達 - 健康、百達 - 林木資源、百達 - 日本精選。

林秋瑾表示，百達集團於 1805 年就已經成立，確保客戶財富永續繁榮早已深值心中，在營運哲學上本來就特別重視永續的精神。1999 年就已經發行集團第一檔社會責任投資的基金，有 20 年以上的操作經驗。2007 年即簽署聯合國責任投資原則（UNPRI），成為全球最早一批簽署的資產管理公司。

在百達資產管理公司的定義下，ESG 相關產品可分為 ESG 整合入流程策略、同業最佳策略（Best in Class）、環境或社會影響策略，合計 82% 的管理資產都已經進入永續投資的範疇。

林秋瑾指出，環境或社會影響策略是等級最高的 ESG 產品，這些基金每年都會提供影響力投資報告，向投資者提供委任投票結果、碳足跡、治理概況與爭議概況，用高度透明的方式向投資者說明如何幫投資者達成 ESG 投資，不是只做表面工夫。

代表性產品就是百達 - 環境機會（基金配息來源可能為本金），該基金透過地球科學家發表的「地球邊界理論」，找出環境問題的真正痛點所在，並藉由投資在改善這些問題的公司，在取得報酬的同時，又能夠為環境帶來正面貢獻。根據估算，每投資 1 萬美元於此基金，被投資企業的商品或服務將可減少 1 噸二氧化碳的排放量。

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新興市場投資除包含一般投資組合跌價與匯率風險外，還須承受較高之政治與金融管理風險, 以及流動性風險，投資人投資前應詳閱基金公開說明書及審慎評估。

收益型股票基金：基金投資之企業，其股息配發時間及金額將視個別企業之決定（如部份企業可能決定一年配發一到二次）。基金配息級別配息金額之決定，主要是透過對投資企業長期股利配發記錄之追蹤做未來一年內股利金額之預估，並在考量相關稅負及扣除相關成本費用後，始決定每月基金每單位之配息金額。百達 - 環保能源、百達 - 機器人科技、百達 - 環境機會: 基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金配息級別得分配淨投資收益、已實現資本利得、未實現資本利得及本金，任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。投資人應瞭解分配可能減少本基金淨值。總代理人備有本基金近十二個月內由本金支付配息之相關資料供投資人查閱，投資人得致電總代理人 (02)6622-6600 索取。

投資人投資以高收益為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金經行政院金融監督管理委員會核准，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。

貨幣避險級別其成分基金之綜合結算貨幣會與該避險級別的貨幣進行對沖。投資組合內以非綜合結算貨幣計值之資產所引致的匯率風險，將仍然存在。

本基金採用『反稀釋調整』機制，相關說明請詳閱基金公開說明書『擺動訂價機制』、『稀釋費』之章節。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去績效亦不代表未來績效之保證。

本文所提及之個股，僅為舉例之用，不代表本基金之必然持股，亦不代表任何金融商品之推介或建議。

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依中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準及注意事項」，由低至高編制「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險收益等級。此等級係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意基金個別風險。