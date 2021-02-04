〈華碩結盟振樺電〉華碩斥15億元取得瑞傳30%股權 1年後評估增持至45%

華碩 (2357-TW) 及振樺電 (8114-TW) 今 (4) 日同步召開重訊，華碩宣布，擬以 15 億元，收購振樺電子公司瑞傳 30% 股權，預計本季完成交易，並評估 1 年後再取得 15% 股權，最多斥資 23.25 億元，取得 45% 股權，強化發展 AIoT 事業。

華碩也將提名 AloT 事業群共同總經理許祐嘉、張權德，加入瑞傳董事會，並參與經營管理，協同瑞傳營運團隊與振樺全球運籌中心強勢開展 AIoT 事業。

振樺電看好，華碩先驅研發資源與供應鏈能量，將有效使瑞傳成為 AloT 生態系之工業物聯研製中心 (EmbeddedFoundry)，服務全球智能設備原廠與相關系統整合商。

雙方此次合作，華碩以重要合資夥伴角度進行股權結盟，以 15 億元取得瑞傳 30% 股權，並評估在 1 年後，以 100% 瑞傳股權價值 55 億元為基礎，進一步取得 15% 股權深化雙方合作關係。

瑞傳專精工業電腦客製板卡與系統之研發製造，於台灣及美國皆建業規模之完整研製基地，包含完整工業級認證實驗室，並於荷蘭與日本設有組裝線，振樺於 2017 年以 46 億元取得 100% 瑞傳股權。