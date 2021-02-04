〈焦點股〉美利達站上300元創新高 領軍自行車股漲

台股封關前夕震盪走低，但自行車股表現有撐。去年疫情帶動歐美自行車需求，雙雄均繳出亮眼成績單，今年春節兩岸工廠也都積極趕工出貨，其中，美利達更獲歐系外資看好 SBC 投資收益，調升目標價，帶動今 (4) 日股價大漲逾 5%，一度來到 304.5 元，創歷史新高，巨大、桂盟等同步走揚。

美利達 (9914-TW) 2020 年營收 270.92 億元，年減 3.33%，累計去年前三季每股純益達 9.75 元，全年獲利可望創新高。歐系外資出具報告，看好美利達業外獲利豐厚，訂單能見度看至 2022 年第 1 季，重申「買進」評等，目標價調高至 385 元。

美利達今日獲得買盤青睞，股價一路走高，盤中漲逾半根停板，站上 300 元，一度來到 304.5 元，寫下新天價；巨大盤中也有逾 3% 的漲幅，一度來到 298 元；此外，桂盟、愛地雅、利奇等自行車股，買氣也都相當熱絡。

巨大 (9921-TW) 集團去年合併營收突破 700 億元大關，創新高，年增 10.41%，全年可望賺回一個股本，由於全球市場對於自行車及電動自行車的需求仍相當強勁，各經銷通路庫存水位偏低，在客戶積極拉貨下，捷安特兩岸工廠春節期間都提前開工加快出貨速度。

金屬鏈條大廠桂盟 (5306-TW) 自行車鏈需求也持續暢旺，同時非自行車鏈事業銷售也恢復成長，去年營收突破 60 億元達 61.51 億元，年增 17.39%。桂盟認為，市場榮景可維持到 2021 年第三季，桂盟也已完成 10% 產能擴充因應。