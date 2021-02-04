〈美股早盤〉失業金數據連三降 三大指數早盤開高 高通挫8%拖累費半

美國上周失業金報告優於預期，且連續 3 周下滑，勞動力市場逐步浮現復甦跡象，激勵三大指數周四 (4 日) 高開，道瓊工業指數漲近百點或 0.3%，那斯達克指數漲 0.5％，標普 500 指數漲 0.4％。受晶片供應吃緊衝擊，高通 (QCOM-US) 財報營收不如預期，拖累費半跌 0.3％。

美國勞工部公布上周初領失業金報 77.9 萬人，優於市場預期且為連續 3 周回落，昨日公布的 ADP 私營部門新增就業也大幅優於預期，接下來，市場將關注周五 (5 日) 盤前發布的 1 月非農就業報告。

針對紓困方案進展，外媒傳出美國總統拜登向共和黨釋出善意，稱願意上調 1400 美元紓困支票的請領門檻，並表示民主黨願意在紓困法案中的幾個項目作出讓步。

10 年期美債殖利率升至 1.146％，美元則持續走強，升至 12 月初以來最高水平，金價挫逾 2％。有分析指出，因投資人對於拜登提出 1.9 兆美元紓困法案的期望加劇，進而提振美債殖利率和美元，並導致商品市場全線下跌。

美國財長葉倫 (Janet Yellen) 周四稍晚將與美國證券交易委員會 (SEC)、聯準會 (Fed)、紐約聯邦儲備銀行以及美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 四家市場主要監管機構召開會議，就近期由散戶引爆的投機熱潮進行討論，然後決定是否採取相關行動。

繼本周出現高度波動後，GameStop(GME-US)、AMC(AMC-US) 早盤均跌逾 5%。

截至台北時間周四 (4 日)22 時許：

道瓊指數上漲 89.56 點或 0.29%，暫報 30813.16 點

那斯達克上漲 73.54 點或 0.54%，暫報 13684.08 點

標普 500 指數上漲 13.98 點或 0.36%，暫報 3844.15 點

費半下跌 8.40 點或 - 0.28%，暫報 2974.48 點

台積電 ADR 下跌 0.14% 至每股 127.32 美元

十年期美債殖利率上漲至 1.146%

紐約輕原油上漲 0.54% 至每桶 55.99 美元

布蘭特原油上漲 0.41% 至每桶 58.70 美元

黃金下跌 2.23% 至每盎司 1794.10 美元

美元指數上漲 0.27% 至 91.39 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨)

焦點個股：

蘋果 (AAPL-US) 早盤上漲 1.40％，至 135.82 美元。

CNBC 引述知情人士報導，蘋果和現代起亞 (KIA) 即將敲定全自動駕駛汽車生產協議，由起亞在喬治亞州的 West Point 廠製造，目前暫定 2024 年投產，但仍有延後可能性。

高通 (QCOM-US) 早盤下跌 8.16％，至 149.06 美元。

F2021 Q1 財報關鍵數據：

營收： 82.3 億美元，年增 62%，略低於 Refinitiv 調查分析師預期的 82.7 億美元

稀釋後 EPS(non-GAAP) ：每股 2.17 美元，年增 119%，優於 Refinitiv 調查分析師預期的 2.1 美元

稅前淨利 (EBT) ： 26 億美元，年增 175%

淨利： 14.55 億美元，年增 165%

F2021 Q2 財測：

營收： 72 億至 80 億美元區間，優於分析師平均預測的 71.5 億美元

不計部分項目每股盈餘：於每股 1.55 至 1.75 美元區間，優於華爾街預期的 1.69 美元

晶片與軟體業務 (QCT)：60 億至 65 億美元區間

專利授權業務 (QTL)：12.5 億至 14.5 億美元區間

eBay(EBAY-US) 早盤上漲 11.53％，至 64.73 美元。

eBay 周三盤後公布去年第 4 季營收年增 28%，至 28.7 億美元，調整後 EPS 為 86 美分，均高於市場預期。該公司預計今年第 1 季營收將持續強勁，介於 29.4 億至 29.9 億美元，EPS 將介於 1.03 至 1.08 美元，雙雙優於市場預期。

每日關鍵經濟數據：

美國上周 (1/30) 初領失業金報 77.9 萬人，預期 83 萬人，前值自 84.7 萬人下調至 81.2 萬人

美國上周 (1/23) 續領失業金報 459.2 萬人，預期 470 萬人，前值自 477.1 萬人上調至 478.5 萬人

美國上周初領失業金下滑至 77.9 萬人 (圖：Zerohedge)

台北時間晚間 23:00 將公布美國 12 月耐用品訂單月增率終值，預期 0.95%，前值 0.20%

台北時間晚間 23:00 將公布美國 12 月工廠訂單月增率，預期 0.8%，前值 1.0%

華爾街分析：

隨著 Reddit 論壇掀起的投資熱潮趨緩，投資人持續留意經濟復甦跡象。摩根大通私人銀行 (JPMorgan Private Bank) 投資策略師 Grace Peters 表示，現在採取行動是出自於謹慎的樂觀態度，即認為市場正在回歸基本面。儘管股市波動仍在持續，但市場終將一步步走高。

針對拜登向共和黨釋出善意，表示願意調整紓困支票請領門檻，Peters 認為保持靈活是件好事，這有助於提升通過新一輪刺激案的可能性。

Peters 稱，市場預計紓困規模將達到 1 兆美元左右，除了有望對股市構成利好之外，同時也是支持美國經濟繼續成長的順風之一。