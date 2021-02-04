〈財報〉晶片供應吃緊！高通Q1營收遜預期 盤後重挫7%

美國晶片大廠高通 (QCOM-US) 周三 (3 日) 公布 2021 會計年度第一季財報， 受到晶片供應吃緊影響，營收略低於市場預期，即使 5G 需求持續強勁成長使財測優於市場所料，盤後股價仍重挫逾 7%。

F2021 Q2 財測：

營收： 72 億至 80 億美元區間，優於分析師平均預測的 71.5 億美元。

不計部分項目每股盈餘：於每股 1.55 至 1.75 美元區間，優於華爾街預期的 1.69 美元。

晶片與軟體業務 (QCT)：60 億至 65 億美元區間

專利授權業務 (QTL)：12.5 億至 14.5 億美元區間

即將於今年卸任的執行長 Steve Mollenkopf 表示，高通業績受到晶片供應吃緊的影響，「如果可多生產一些，就能賣出去。」高通將晶片委外給台積電和三星，代工廠正盡全力滿足半導體業某些市場的需求。

針對車用晶片短缺問題，高通高層表示，儘管高通未生產車用晶片，但仍與晶圓代工廠有合作關係，預估 2021 年上半年的晶片供應依然緊俏。

高通表示，2021 財年全年 5G 手機晶片產品預估維持於 4.5 億至 5.5 億顆，3G、4G 與 5G 手機晶片產品總出貨量預估較去年同期出現高個位數成長。

高通周三收盤下跌 1.51%，以每股 162.3 美元作收，盤後公布財報後下跌 7.15%，至每股 150.7 美元。

高通股價日線圖 (圖: Google)

F2021 Q1 財報關鍵數據：

營收： 82.3 億美元，年增 62%，略低於 Refinitiv 調查分析師預期的 82.7 億美元

稀釋後 EPS (non-GAAP) ：每股 2.17 美元，年增 119%，優於 Refinitiv 調查分析師預期的 2.1 美元

稅前淨利 (EBT) ： 26 億美元，年增 175%

淨利： 14.55 億美元，年增 165%

業務表現細項：

晶片與軟體業務 (QCT)：65.3 億美元，季增 31%，年增 81%

專利授權業務 (QTL) ： 16.6 億美元，季增 11%，年增 18%

Mollenkopf 表示：「受惠於手機、RF-FE、汽車和 IoT 領域對 5G 需求的強勁成長，我們取得出色的季度業績，第一季營收較去年同期出現雙位數成長。」

高通於電話會議中表示，受惠於手機、射頻前端 (RFFE)、車用電子與物聯網 (IoT) 需求成長，QCT 部門第一季的營收表現強勁，其中手機終端市場第一季營收年增 79% 至 42.2 億美元。

RF-FE 市場營收年增 157% 至 10.61 億美元，反映大範圍頻段客戶需求的強勁成長；IoT 營收也突破 10 億美元，主要受惠於消費端、網路與工業需求成長加速。

此外，車用的車載資訊系統 (Telematics) 與駕駛座聯網電子系統 (Connectivity and digital Cockpit) 晶片需求延續，第一季車用市場營收為 2.12 億美元，維持成長趨勢。

不過，高通表示，第一季 3G、4G 與 5G 手機全球晶片產品總出貨量年減約 7%，大於上季預估的下降 5% ，主因於疫情惡化以及中國過內需求趨緩所致。



高通 Q1 歸還股東 12 億美元，透過每股 0.65 美元的現金股利向股東返還 7.39 億美元，以及 4.44 億美元的庫藏股回購。