〈群創財報〉本季營運不淡 今年資本支出上看250億元

面板大廠群創 (3481-TW) 去年第 4 季單季賺逾百億元，去年全年也成功轉虧為盈，展望第 1 季，群創表示，宅經濟動能延續，電視、IT 產品需求仍維持高檔，首季將淡季不淡，今 (4) 日也公告核准資本支出預算案，今年資本支出將達 250 億元，較去年約 207 億元，年增 20%。

群創表示，近期面板上游供應鏈材料緊缺，加上各類型產品產能排擠效應，讓面板報價維持上漲，第 1 季整體面板價格漲勢可望延續，估第 1 季大尺寸面板出貨量將持平上季，平均價格可望季增 6-9%，中小尺寸面板出貨量則將較去年第 4 季下滑 2-4%。

展望今年，群創指出，疫情不確定性仍在，公司將以最高標準執行防疫程序，並推動技術創新，落實以獲利為依歸的產品策略，極大化產能價值，強化長期競爭力、財務體質，展現「轉型再造 ‧ 價值躍進」的策略成果。

群創今年資本支出上看 250 億元，將用於技術提升、運作維持、效能改善，群創表示，未來每年將保持固定比例資本支出，朝向高利基、高附加價值獲利方向努力。

此外，群創繼日前將調薪規劃提前半年執行外，為感謝員工貢獻，將在農曆年前再加發每人 0.5-1 個月激勵獎金，今年也將加碼提供同仁優於勞基法的福利，包含孝親假、陪產檢假、陪讀假、旅遊或學習補助等。