外資兩大訊號指向長假避險保平安 本土法人勇敢抱股過年

台股今 (4) 日下跌 65.1 點、收在 15706.22 點。外資不僅大舉賣超 116.97 億元，而且買超冠軍還是台灣 50 反 1，顯示外資在長假避險心態濃厚；而投信買超 3.7 億元，自營商買超 0.53 億元，合計三大法人賣超 112.73 億元。其中，投信轉買、自營商連 2 買，意味著本土法人勇敢抱股過年。

在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少 95 口至 8757 口，其中，外資多單加碼超過空單加碼，淨空單減少 853 口、水位降至 20889 口；雖然外資在現貨大賣，並且透過反向 ETF 避險，但是在台指期操作卻相對積極。

若從個股來看，值得留意的是，三大法人同步減碼友達居冠，且砍殺都超過萬張。

外資買超前 10 名：元大台灣 50 反 1 超過 2 萬張，是唯一買超破萬張標的，且外資已經連 2 買，累積買超台灣 50 反 1 達 44842 張；其餘依序為元大滬深 300 正 2、欣興、長榮航、宏碁、群創、陽明、台達電、國喬、聯合再生能源。

外資賣超前 10 名：友達 37,955 張、玉山金 14,551 張、彩晶 12,894 張、中鋼 11,645 張，其餘依序為台泥、台積電、開發金、國泰台灣 5G+、富邦 VIX、緯創。

投信買超前 10 名：群創 15,705 張，其餘依序為陽明、元晶、長榮、欣銓、金居、天鈺、南亞科、虹冠電、元大台灣 50。

投信賣超前 10 名：友達 26,937 張，其餘依序為穩懋、精材、欣興、合晶、開發金、佳邦、台表科、宏捷科、永豐金。

自營商買超前 10 名：元大滬深 300 正 2 獲買超 27,339 張、華頓 S&P 布蘭特正 2 獲買超 26,748 張、元大 S&P 石油 26,395 張，其餘依序為元大台灣 50 反 1、富邦上証正 2、國泰中國 A50 正 2、宏碁、長榮、元大道瓊白銀、富邦臺灣加權反 1。

自營商賣超前 10 名：友達 18,416 張，其餘依序為國泰台灣 5G+、彩晶、富邦 NASDAQ 反 1、鴻海、元大未來關鍵科技、元大台灣 50、元大 S&P 黃金正 2、新光金、欣興。

整體來說，明天台股封關在即，15800 點以上高檔套牢區仍有壓力，待時間化解套牢賣壓，因此從整體籌碼面可以看出觀望氣氛很濃，不過，短線震盪整理有利籌碼沉澱，預期農曆年後資金歸隊，加權指數仍有機會再挑戰高點。