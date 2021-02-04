〈台股盤後〉電子權值股PK生技車電 量縮跌65點、雙線失而復得

台股明 (5) 日將封關，在台積電等電子權值股領跌下，早盤一度下跌超過 160 點，但靠著生技、車電、航運等族群逆勢抗跌撐盤，終場加權指數下跌 65.1 點、收在 15706.22 點，10 日線和月線失而復得，成交值則因為節前觀望而量縮至 2536.59 億元。

台股早盤獲利了結賣壓湧現，大盤最低殺到 15606.74 點，今日壓盤重心落在電子權值股，台積電中場跌 3 元、收在 627 元，鴻海跌逾 2.14%、友達更跌超過 6%，股王大立光則下挫 30 元、以 3050 元作收。

生技醫療股為多頭群聚焦點，台康、高端疫苗收在漲停板價位，基亞大漲超過 6%，晶碩、生華科、太景 - KY、順藥、中裕、國光生、永昕都有 3-5% 不等的漲勢；車電族群也馬力十足，錩新、盛群都飆超過 4%，至上勁揚 3%，華城、興勤、康舒等也都上漲 2%。

其餘如航運類股的萬海、慧洋 - KY、陽明、長榮、長榮航、中菲行等都表現亮眼。

此外，值得一提的是，欣興在盤中驚傳火警，使得該檔個股一度急跌至 80 元，獲低接買盤介入後急拉，終場下跌 2.2 元、2.54%，收在 84.1 元。

整體來說，台股在上周已經大舉消化解套賣壓，但是長假在即，追價意願偏低之下，觀望氣氛依舊濃厚，成交持續量縮，預期明天封關日仍以盤整格局為主，但月線和萬五關卡可視為支撐。