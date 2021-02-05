新纖與越南國營企業PVN擴大合作 為新光集團前進當地打先鋒

新纖 (1409-TW) 宣布，與越南國營企業越南油電集團 (PVN) 簽訂擴大合作意向書，除產品全面擴大、合作層級提升外，新纖董事長吳東昇更認為，新纖只是前鋒部隊，接下來新光集團包括保險、百貨、壽險等，都可望藉由與 PVN 集團共同合作，前進越南市場。

新纖先前與 PVN 集團旗下負責聚酯化纖的子公司 VNPOLY 簽約合作，雙方不受疫情衝擊，合作進度超前，去年底已啟動 15 條機台生產線，最近提高到 18 條，預計到今年中，雙方合作的 27 條產線就會全開。

在進展順利下，除了合作層次拉高到母集團 PVN，產品也從原本的聚酯加工絲 (DTY)，延伸到上游的 POY(聚酯原絲) 和 PSF(聚酯短纖維)，以及向外拓展到非紡織的 PET 瓶用聚酯切片和工程塑膠等更多領域。

新纖表示，目前越南廠加工絲原料 POY 都是從台灣運過去，後續也規劃將 POY 機台設備改造後搬運至當地，直接在地生產就近供應，預計明年底可望實現。

而吳東昇對於景氣看法也由先前保守轉為樂觀，他認為，需求反彈力道強勁，加工絲自去年底走揚，行情可望延續到農曆年後，而在景氣復甦下，目前新纖的訂單能見度已到 6 月。