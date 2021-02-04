賽靈思聯手富士通 部署美國5G網路

週四 (4 日) 賽靈思將提供富士通 (Fujitsu) 供應晶片，以用在美國 5G 網路設備，但並未透露電信運營商的名稱。

受此消息影響，賽靈思週四開盤後震盪劇烈，台北時間週四下午 11 時 20 許，賽靈思上漲 0.17% 暫報每股 135.54 美元。



週四賽靈思與富士通宣布，富士通 5G 無線電單元將基於 Xilinx UltraScale + 技術，用於 O-RAN 基地台和尚未開發 (greenfield) 的網路。

賽靈思執行副總裁暨有線與無線事業部總經理 Liam Madden 表示：「我們很自豪能夠與富士通合作，使用領先的 UltraScale+ 解決方案開發他們的多代 5G 無線電單元，該解決方案將部署在一個主要的未開發 5G 網路。」

Liam Madden 提到：「隨著 5G 市場需求的不斷發展，富士通也認識到整合賽靈思自適應 RFSoCs 的重要性，以解決下一代無線電部署標準的發展。」

富士通高級副總裁兼行動系統業務部門負責人 Masaki Taniguchi 表示：「富士通設計團隊與賽靈思在 O-RAN 無線電設備上將密切合作，以實現更大的靈活性和成本節約，同時也為 5G 網路提供更多創新和新功能。」

賽靈思與富士通表示，其 5G 設備將用於部署美國 5G 網路，但沒有透露是哪些電信運營商。

賽靈思去年 7 月加入 Open RAN 政策聯盟，致力於支援 Open RAN 5G 技術開發和部署。該聯盟致力於將 Open RAN 作為提高多廠商產業生態系互通性和安全性的解決方案，而賽靈思加入有望進一步拓展應用市場版圖。

處理器大廠 AMD 去年 10 月宣布以 350 億美元收購 FPGA (可程式邏輯閘陣列) 大廠賽靈思，一口氣將業務觸角伸向 5G 及車用市場。