彭博：SEC出手調查GameStop市場操控案

週三 (3 日) 《彭博社》報導，美國證券交易委員 (SEC) 正如火如荼地在 Reddit 等社群媒體和留言板中蒐集證據，評估 GameStop 軋空之亂是否存在市場操控問題。

消息人士透露，SEC 就這類帖子對比交易數據，判斷是否存在操縱股價上漲的問題，該機構特別專注於尋找散布不實消息、不正當影響市場的行為。

知名做空機構渾水基金 CEO 布洛克 (Carson Block) 近期推測，將 GameStop、AMC 等股票飆高的逼空行為，可能也是透過 Reddit 炒熱行情對沖基金同行互剿的成分。

SEC 代理主席 Allison Herren Lee 早前的聲明指出，SEC 正研究「履行監管義務，充分和一致披露風險，並確定是否存在任何欺詐或操縱行為。」

據外媒報導，葉倫最快週四將召集金融監管機構首長，商討 GameStop 軋空大戰帶來的金融問題。

財政部發言人 Alexandra LaManna 表示，財政部長葉倫認為，市場誠信至關重要，要求對近來金融市場動盪進行討論，探討最近的市場動態是否合乎保護投資人，以及維護市場公平有效性的原則。

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