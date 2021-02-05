蘋果傳投資起亞造AppleCar 大摩小摩：「不容小覷！」

週四 (4 日) 蘋果和韓國現代起亞傳出最快在 2 月中旬簽約合作生產 Apple Car，摩根大通與摩根士丹利皆研判，若屬實，蘋果這筆投資不容小覷。

外媒引述多位消息人士報導，蘋果 (AAPL-US) 和現代起亞快要敲定協議，蘋果將投資起亞汽車 36 億美元，啟動起亞於喬治亞州 West Point 廠製造 Apple Car 的計畫。

目前預定 2024 年上市，產能為 10 萬輛或上看 40 萬輛，但時間表仍有延後的可能性。

摩根大通 (小摩) 分析師 Samik Chatterjee 表示，蘋果這項對起亞的 36 億美元投資，未來的報酬可能會相當可觀。

Samik Chatterjee 解釋，儘管汽車利潤率較低，它仍可以保持較高的投資報酬率，因為 Apple Car 推出將會推動電動汽車市場成長。

Samik Chatterjee 研判，這筆投資將是蘋果最重大的投資之一，甚至讓收購 Beats 的 30 億美元和收購英特爾數據機晶片業務的 10 億美元黯然失色，潛在市場總額 (TAM) 可能遠遠超過投資，在計入服務盈利機會之前，僅硬體業務的利潤就將達到 700 億至 1,000 億美元。

摩根士丹利 (大摩) 也抱持類似觀點，認為這筆投資不容小覷，投資者可能低估了蘋果對市場的影響。

Katy Huberty 指出，投資者可能會低估蘋果進入電動汽車市場的財務影響。當蘋果進入其他市場時，會對觸及的新市場產生影響。

當 iPod 產品進入成熟期時，iPod 年出貨量是上一代產品峰值的三倍以上。iPhone 發佈不到十年，智慧型手機的市場規模就超過原先峰值。截至 2021 年，Apple Watch 全球總出貨量超過整個瑞士手錶出貨總和。

Katy Huberty 稱，換句話說，將市暫數據和當前的電動汽車市場預測相結合，很可能會大大低估蘋果未來汽車業務的規模。

Katy Huberty 認為，蘋果進入汽車市場是因為它的硬體、軟體和服務相結合可以創造更好的體驗，預測蘋果將會像在其他市場一樣，透過整合進軍中國市場。

分析師 Young Suk Shin 補充，如果蘋果投資起亞屬實，那麼蘋果實際上是在把自己的資金用於資本支出，而起亞則開始生產，這是一個更好的選擇，目前，蘋果光環人氣正超過 (起亞淪為) 代工的擔憂。