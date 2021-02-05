與起亞的合作仍未定論！傳蘋果正與至少6家車廠磋商

日經新聞周五 (5 日) 引述知悉消息的供應商高層報導，蘋果 (AAPL-US) 正在與至少 6 家汽車製造商就 Apple Car 開發計畫協商，蘋果還正在尋求日本等車廠的生產意向，尚未確定與起亞合作。

針對此消息，日產汽車 (Nissan)、本田 (Honda) 和馬自達 (Mazda) 均拒絕發表評論，三菱汽車則表示並未與蘋果聯繫。

蘋果電動自駕車計畫傳言甚囂塵上，今年 1 月傳出蘋果正與現代汽車協商生產 Apple Car 計畫，現代汽車隨後也出面證實，但強調目前處於「初期磋商階段」。

本周南韓媒體東亞日報表示，蘋果和現代起亞快要敲定協議，蘋果將投資起亞汽車 36 億美元，預計於 2 月 17 日簽署協議，2024 年推出 Apple Car，最初目標是每年生產 10 萬輛汽車，此後將擴大到每年生產 40 萬輛。

然而，隨後該報表示蘋果仍舊於協商階段，是否與起亞簽約仍為未知數。

天風證券蘋果分析師郭明琪則認為，蘋果將會採用現代去年 12 月發布的 E-GMP 平台，而起亞將提供其美國的生產線生產 Apple Car。若蘋果與現代合作模式順利進展，未來將考慮與通用汽車、雪鐵龍合作，以開發其他 Apple Car 車型或進入其他地區市場。

郭明錤預估，Apple Car 將定位為高端車型，售價與零組件成本將顯著高於一般電動車，有利合作車廠的獲利。

郭明錤表示，鴻海集團較欠缺大量出貨電動車的經驗，因此至少需要 2 至 4 年的持續投資才能看到初步成果。

郭明錤認為，目前鴻海集團並非蘋果開發 Apple Car 的最佳合作夥伴，市場對鴻海 (2317-TW)、鴻準 (2354-TW)、廣宇 (2328-TW)、乙盛 (5243-TW)、榮炭 (6555-TW) 等公司的接單潛力過於樂觀。