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拜登首次外交政策演說 矢言重建民主聯盟、對抗中國經濟惡行

鉅亨網編譯余曉惠
拜登首次外交政策演說 矢言重建民主聯盟、對抗中國經濟惡行 (圖:AFP)
拜登首次外交政策演說 矢言重建民主聯盟、對抗中國經濟惡行 (圖:AFP)
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美國總統拜登周四 (4 日) 發表上任以來首次外交政策談話，他矢言重建民主聯盟的實力，並表示將對抗中國的經濟惡行、反擊在人權、智慧財產權等方面的攻擊，但也準備好在符合美國利益的情況下與北京合作。

拜登周四在國務院對外交人員說，關於美中關係，拜登形容中國是美國「最大競爭者」，，美國將直接對付中國對美國經濟繁榮、安全和民主價值帶來的挑戰，「我們將對抗中國的經濟惡行、反擊中國在人權、智慧財產權和全球治理攻擊，但也準備好在符合美國利益的情況下，與北京合作」。

拜登也在演說中形容中國是美國「最大競爭者」，表示國務院已經準備好在符合美國利益的情況下，與北京合作。

與盟友合作、譴責緬甸軍方

拜登說，自己上任兩周以來和許多親密盟國的領導人通過話，包括加拿大、墨西哥、英國、德國、法國、北約、日本、南韓、澳洲，以重建合作的慣例以及民主聯盟實力。

「盟國是美國最偉大的資產，透過外交發揮領導作用，代表我們的盟國和關鍵夥伴再次並肩站在一 起。但也意味著在符合美國利益和增進美國人民安全下，與對手和競爭者進行外交接觸。」

拜登並抨擊緬甸的軍事政變，矢言與盟國合作恢復民主法治，並對破壞緬甸民主過渡的人究責。他重申緬甸軍方應該放棄強奪而來的權力，釋放他們拘留的官員和運動人士，並解除通訊管制、避免對人民施加暴力。

白宮國安顧問蘇利文 (Jake Sullivan) 周四稍早表示，正考慮簽署行政命令，對緬甸的個人與軍方實體實施針對性的制裁。

暫緩撤回駐德美軍計畫

拜登宣布將審視美國在全球駐軍的情形，包括暫緩前任總統川普宣布撤回駐德美軍的計畫，以及終止沙烏地阿拉伯聯軍介入葉門內戰。

美國還可能提高在印太地區的布局，蘇利文稍早表示，創造印太地區合作是國安會 (NSC) 將推動的改革之一。

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