傳三星以奧斯汀為目標擴產衝先進製程 斥資170億美元設晶片廠、2023年量產

路透 (Reuters) 報導，三星向德州官員提交的文件顯示，三星電子正考慮斥資 170 億美元於德州奧斯汀興建採先進製程技術的晶圓廠，若該地為最終廠址，將於今年第二季動工，預計於 2023 年第三季開始量產。

該文件表示：「設廠計劃選址狀況非常激烈，除了奧斯汀，還包含美國亞利桑那州、紐約州或其他國家。從人才、晶片生態系統到廠址供貨至市場的速度，都納入考量範圍。」

三星雖承認目前有擴廠的打算，最終地點仍未下定論。三星晶圓代工業務的主要美國客戶包括特斯拉 (TSLA-US)、高通 (QCOM-US) 以及輝達 (NVDA-US)。

值得注意的是，該文件還表示，設廠計畫包含先進製程設備，這意味著三星將針對高端晶片擴產。目前三星奧斯汀已有一座工廠，主要用於生產電腦處理器晶片。

據該文件顯示，三星於奧斯汀的項目工廠規模大約落在 65 公頃，總體土地大小約 259 公頃。

美國參議院多數黨領袖舒默 (Charles Schumer) 此前曾極力促成三星於紐約州設廠，承諾若三星於紐約州設廠，將致力於確保美國對該廠的激勵措施，並表示此舉將是美中半導體競爭中提升半導體產能的關鍵。

除了三星外，去年台積電 (2330-TW) 宣布將斥資 120 億美元，計劃於亞利桑那州建立一座 5 奈米晶圓廠，預計 2024 年量產。