逾6成民眾不做理財規劃 最愛三大工具

中信金 (2891-TW) 旗下中國信託銀行發表「2021 新春理財調查」，雖受新冠疫情影響，仍有 5 成五的民眾預期年終獎金會維持以往水平或成長，且最愛股票等三大理財工具，但調查也顯示，逾 6 成民眾理財時不會設定年度理財目標，中信銀行建議，民眾應檢視自身理財需求，做好人生各階段目標的規劃。

根據調查結果，66% 的民眾規劃將年終獎金用於投資理財規劃，理財工具的選擇上，多數民眾偏好股票、基金與新臺幣存款，其中，選股票的有 51%，基金或 ETF 的 45%，21% 選擇新台幣存款，18% 表示要放外幣存款 。

中信銀行表示，選擇新臺幣存款作為理財工具的占比，有逐年下降的趨勢，顯示民眾對於理財工具的配置更加積極，但只有 39% 的民眾會設定理財目標，如退休規劃、醫療保險規劃等，中信銀行建議，民眾理財時應設立目標，盤點自身資金缺口，養成投資紀律，運用定期定額方式，逐步完成新年理財目標。

過去一年受到疫情影響，加速客戶行為由線下轉至線上，26% 的民眾在金融行為與理財規劃上，對「數位工具或線上操作使用增加」有顯著影響。

中信銀行建議，針對偏好基金作為理財工具的民眾，可使用智能投資平臺，例如智動 GO，提供資產增值、目標投資及退休規劃三種功能，運用 AI 演算技術，協助使用者監控市場與目標達成進度，自動調整投資組合，提供最新規劃建議，同時具有分帳管理功能，達到專款專用的效果。

除此之外，新年即將來臨，孩子會收到不少紅包，父母在啟動年度資產規劃時，可以同時教導孩子理財、控管收支的觀念。

中信銀行表示，目前不少銀行有「未成年線上開戶」功能，以該行為例，未成年客戶只要年滿 7 歲、未滿 20 歲，並領有國民身分證與第二證件（健保卡、護照），線上填好資料並上傳本人與父母雙方或法定代理人證件，線上驗證身分，無需跑分行即能線上申辦 My Way 數位存款帳戶與網路銀行，使用轉帳、買基金等金融服務。