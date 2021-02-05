很多人都聽過春節期間股市容易下跌，抱股過年風險大，應該趁年前贖回，等待年後再伺機進場佈局。但從實際股市數據來看，春節期間股市非但沒有特別容易下跌，且若因此錯過短期漲勢，將為投資績效帶來巨大影響。

1. 刻板印象，過年不等於股市會下跌

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採標普 500、MSCI 世界與美銀美林美國公債指數，資料期間: 1998-2020。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。春節指行政院人事行政局公告之春節放假期間。

從 1998 年以來，美國股市與全球股市春節期間平均上漲 0.33% 與 0.18%，優於美國公債的 0.01%。兩者上漲機率分別為 61% 與 57%，也高於美國公債的 48%。若以報酬率分佈來看，美國股市過年期間漲幅超過 1% 次數為 4 次、跌幅超過 1% 次數為 3 次，且最大漲幅為 3.2%，高於最大跌幅的 1.4%。若是全球股市，春節期間漲幅超過 1% 次數為 5 次、跌幅超過 1% 次數為 4 次，最大漲幅為 2.5%，略微高於最大跌幅的 2.4%。

2. 過年下跌不敢持有，反而錯過好表現

從近 23 年的數據來看，美股下跌不應該與過年畫上等號，但為何很多人都容易認為春節風險高？關鍵就出在近幾年的表現，過年期間美股表現最差的 5 年分別是 2006、2009、2014、2016 與 2020 年，大多集中在近 10 年，自然讓人特別印象深刻。但若同時比較該年度春節期間表現與全年表現，可發現過年下跌也不等於全年下跌，這 5 年美股全年表現反而特別好。假設過年前將美股基金全數賣出，過年期間的下跌又加深對股市的擔憂，全年若因此都持有現金，將因此錯過美股的好表現。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採標普 500 指數，資料期間: 1998-2020。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 少持有幾天，績效差距可能天壤之別

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採標普 500 指數，資料日期: 2021/2/3。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

股市看起來大多數時候都在上漲，容易讓人有錯過幾天不會怎樣的錯覺。但實際上，大部分日子美股表現平平，只有少數日子會有驚人漲幅，而這少數日子貢獻大部分漲幅（47% 的每日報酬率介於 - 0.5% 至 0.5%，每日報酬率高於 2% 比例為 3.8%）。從 2000 年以來，買進並持有策略的報酬率為 160%，但如果因為偶爾進出而錯過表現最佳的 10 天，報酬率只剩下 19%。既然過年期間美股平均表現不差，更沒理由冒著可能錯過股市表現最佳日子的風險，而特地將基金贖回。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

買進就耐心持有，別隨便賣出好基金

對於已經持有美國股票或全球股票基金的人，不需因為短期的風吹草動，而隨便贖回並面臨要再找標的的麻煩。若是真的很擔心波動，也可考慮透過股債都有配置的平衡型基金，來取得收益與風險間的平衡。

鉅亨精選基金

鉅亨精選基金

>> 安聯收益成長基金 - AT 累積類股 (美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

>> 摩根士丹利環球機會基金 A

>> 摩根基金 - JPM 美國企業成長 (美元)-A 股 (累計)

「鉅亨買基金」獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

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