企業財報傳佳音 非理性下跌提供進場佈局好時機

美國散戶對法人機構發起逼空大戰引發市場波動，加上拜登的 1.9 兆美元紓困協議遇挫、新冠疫情持續惡化，全球股市出現開春以來較大幅度的震盪。「鉅亨買基金」表示，這次股市震盪主要來自於非理性的賣壓，由於近期公佈的企業財報多優於預期，顯示基本面持續轉佳，且各國仍實施低利寬鬆政策，提供經濟復甦有力的支撐，建議投資人宜趁震盪之際，尋找優質的投資標的進行佈局。

至於如何擇優佈局？根據晨星截至今年 1 月底的數據統計，各天期績效表現持續維持正報酬的基金仍有十餘檔，以股票基金表現最亮眼，亦有績優的債券基金入榜。「鉅亨買基金」總經理張榮仁指出，目前全球股市的 20 天均價比 220 天均價高出近 16%（代表短線漲勢兇猛，截至 2021/2/3），短暫的拉回反而能讓股市體質更健康，因此近期因非理性造成的大幅下跌，反而是進場撿便宜的好時機。不過，由於春節長假在即，若投資人擔憂長假期間的不確定性，可以股債同時配置，增加投組防禦力。

目前散戶獵殺空頭的風波暫緩，市場更關注美國大規模紓困案的進度以及疫苗的進度。張榮仁認為，由於共和黨將透過冗長辯論封殺 1.9 兆美元的紓困案，下一輪紓困案金額將縮小至 1 兆美元以內，才有可能取得共和黨溫和派議員的支持。因短期難有新一輪大規模紓困，市場焦點再度回到疫情何時消散，經濟與企業獲利何時恢復正常。按照目前的進度，美國上半年將有 2.55 億至 3 億人施打完畢，不需因為短期疫情變化而過度緊張。反而就長期來看，預期民主黨將透過調高富人稅率與修補稅務漏洞，來獲取基礎建設與氣候變遷相關投資的資金，未來 10 年美國經濟成長率也將因此維持高檔。

近期進入第四季財報季，企業財報陸續帶來好消息。在目前公布的 26.8% 的企業裡，有八成的企業表現超出預期。張榮仁表示，企業未來一年的盈餘成長率從去年第三季的 8.9% 上調至目前的 12.3%，顯示大環境對於企業未來展望偏向樂觀，看好企業盈餘未來的成長將持續好轉。基本面通常是長期投資最需要關注的數據，然而近期不管財報表現好壞都出現普遍下跌，顯示這次的下跌不是來自於基本面的惡化，因此反而為長期投資創造佈局的機會。

今年主要央行都已舉辦利率決策會議，為未來持續維持寬鬆貨幣政策奠定下堅固的基礎。除了資金充裕無虞之外，張榮仁認為美國將率先於上半年完成群體免疫，歐日等國將後續跟上，疫情有望受控。而去年經濟衰退帶來的大量產能缺口與失業人口，搭配巴黎氣候協議與燃油車禁售時程表，剛好給了政府實施大規模基礎建設與投資的空間，買進並持有將是未來 10 年最佳策略。建議投資人可利用「鉅亨買基金」的各項申購優惠，趁震盪期間擇優佈局。

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