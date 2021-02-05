半導體群山撐盤 台股亮麗封關漲96點收15802點 金鼠年狂漲3683點

台股金鼠年封關，今 (5) 日在台積電領軍下，半導體護國群山再發威，指數一度噴漲逾 230 點，逼近萬六，不過，長假前近關情怯，不想抱股過年的投資人趁高減碼，終場漲勢收斂，上漲 96.18 點，收在 15802.4 點，成交值略增至 2804.07 億元。台股周線收紅，累計本周上漲 664 點，累計整個鼠年大漲 3683 點，漲幅高達 30%。

台積電本周股價回穩，今日一度上漲逾 2%，最高來到 641 元，但隨著獲利了結賣壓出籠後，漲勢收斂，終場上漲 0.8%，收 632 元；聯電扮演多方領頭羊，上漲近 2%，收在 52.9 元；聯發科盤中再寫歷史新高，一度衝上 987 元，逼近千元大關，但隨即遭遇反壓，漲勢收斂，收 950 元。

其他權值股方面，封測龍頭日月光投控今年營收可望逐季成長，毛利率上升，尤其打線封裝產能緊俏，可能將缺一整年，每股配息將不低於 4 元。日月光投控今日吸引大量資金進駐，股價逼近漲停，終場勁揚約 8%，收 105.5 元。

聯詠法說會報喜，今年 SOC 業務進入收割期，長期營運成長力道可望更紮實，外資看好今年每股純益可達 32 元以上，罕見全面上調目標價，最高喊至千元，帶動聯詠今日股價強勢攻上漲停，達 479 元，創下天價，盤中吸引 8000 多張委買高掛。

台灣確定列入 COVAX 首波新冠疫苗配送名單中，預計 2 至 6 月期間到貨，國產疫苗也加速研發腳步，帶動疫苗股成為多頭指標之一，高端疫苗拉出第三根漲停，續創歷史新高，國光生也有近 2% 的漲幅；整體生技醫療族群買氣強強滾，中天、合一連袂亮燈漲停，健亞、太景、醣聯、杏國、藥華藥、台康生技等也表現不俗

此外，ABF 載板股攻勢再起，欣興擺脫工廠失火利空陰霾，逆勢翻紅大漲逾 6%，南電同步漲逾 4%；記憶體相關的旺宏、華邦電及被動元件的國巨、華新科等也都全面走揚。不過，光電族群今日為弱勢族群，包括光學股玉晶光、LED 廠億光，偏光板大廠明基材等；面板雙虎走勢不同調，友達重挫逾 2%、群創則漲逾 1%。