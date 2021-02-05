【群益金鼎證券】群益權證週報-穩懋 宏捷科 拉回佈局?

去年砷化鎵三雄穩懋 (3105-TW)、宏捷科(8086-TW) 及全新 (2455-TW) 均繳出亮眼的業績，挾著高功率、耐高壓的優勢，在 5G 手機、WIFI 及電動車佔有重要的地位，未來的展望也持續看好， 宏捷科 12 月營收達到 3.47 億元，月增率及年增率雙成長，續創 59 個月來新高，累計全年營收 35.43 億元。而全新 12 月營收達 2.89 億元，月增率及年增率一樣雙成長，同時也是創下單月營收的歷史新高，在疫情嚴峻的狀況下，更加速了遠距離辦公的需求興起，讓 5G 市場發展更快速。

封關後開紅盤後可以參考 90 天以上，價外 5-10% 的認購權證來進行佈局。

2 月第一個交易日多頭反攻訊號響起，暴漲 271 點，緩解 1 月最後一個交易日的大黑 K 棒，台積電 (2330-TW)、聯發科(2454-TW) 及鴻海 (2317-TW) 領軍上攻，聯發科在 2 月 3 日再創歷史新高收在 950 元，直到封關當天還是繼續上攻，盤中一度攻上 987 元，主流類股在 IC 設計、被動元件及車用電子等。

面臨長假還是會有不願意抱股過年的賣壓，讓台股微幅震盪，其實台股基本面沒有問題，封關最後一天加權指數守穩各均線，收在 15,802 點。從權證市場來觀察，認購權證留倉水位從 2 月 1 日開始逐漸回落，而認售權證水位大約持平，代表權證投資人認為封關後大開高的機會比較低，所以先減少手中配置的部位，如果擔心連假期間受到美股大漲大跌的影響，可以等封關後趨勢形成再利用認購及認售多空佈局。

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