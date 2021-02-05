〈台塑四寶業績發表〉1月營收共年增5.3% 南亞、台化寫逾18個月新高 淡季不淡

台塑四寶今 (5) 日公告 1 月營收共 1175.49 億元，月增 2.35%，年增 5.3%，其中，台塑、南亞與台化均較去年同期成長至少 18%，台塑、南亞增幅更上看 3 成，南亞寫下 28 個月新高、台化則攀 18 個月新高，營運淡季不淡。

台塑 (1301-TW)

台塑 1 月營收 192.156 億元，月減 2.5%，年增 38.66%。

台塑表示，1 月受船艙貨櫃緊缺，部分訂單延後出貨，加上春節前夕買氣轉淡，減量接單，使銷售量差減少 11.4 億元；不過，受惠 EVA 供不應求，且國際 AE 同業異常停車，加上 PVC 需求強勁，推升市場價格，銷售價差增加 6.5 億元。

南亞 (1303-TW)

南亞 1 月營收 293.5 億元，月增 3.6%，年增 31.52%，營收連續 8 個月走揚，創 2018 年 9 月以來新高。

南亞表示，受惠銅箔基板等電子材料產品銷售持續暢旺，加上聚酯、化工產品營收小幅上揚，銷售量差增加 6.2 億元，銷售價差增加 4 億元。

台化 (1326-TW)

台化 1 月營收 267.49 億元，月增 1.9%，年增 18.11%，近 18 個月新高。

台化表示，1 月台化寧波苯酚廠完成產能去瓶頸工程，酚酮銷量提升，銷量增加 7.7 億元，不過，台化因調節庫存等因素影響，銷量減少 4.8 億元，整體銷售量差僅增加 1.1 億元；但受油價及原料上漲帶動，銷售價差增加 3.9 億元。

台塑化 (6505-TW)

台塑化 1 月營收 422.38 億元，月減 4.1%，年減 27.32%。

台塑化表示，1 月銷售量差減少 2.5 億元，銷售價差增加 19.2 億元，其中，煉油事業在內外銷產品價差同步增加帶動下，營收增加 5.8%；烯烴事業 1 月產能利用率達 101%，產品平均價格也上漲，使營收增加 1.6%。

