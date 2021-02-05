〈鴻海電動車平台〉TPK-KY攻車用觸控商機 獲邀加入MIH電動車聯盟

全球新能源車趨勢成形，除了蘋果 (AAPL-US) 啟動 Apple Car 計畫，鴻海 (2317-TW) 也大力推動 MIH 電動車平台，觸控模組大廠 TPK-KY 宸鴻 (3673-TW) 近年積極布局電動車市場，已是特斯拉 (TSLA-US) 觸控模組主要供應商，也獲鴻海邀請加入 MIH 平台，與鴻海集團旗下 GIS-KY 業成 (6456-TW) 共同搶攻電動車觸控商機。

宸鴻低調證實已獲鴻海邀請加入，看好長期電動車市場發展潛力，宸鴻也參與美國電動車新創公司 Canoo 私募案，投資 1 億美元 (約新台幣 29.48 億元) 取得 Canoo 約 4.29% 股權，布局汽車、電動車產業。

據了解，宸鴻也是美國電動車大廠特斯拉各類車款觸控模組主要供應商。

鴻海集團旗下觸控模組廠業成也是 MIH 聯盟成員之一，積極布局車用商機，陸續打入日本、歐洲等一線車廠供應鏈，提供觸控面板產品，去年也開始進行光學偵測等產品驗證，預期效應可在未來 1-2 年逐步顯現。

隨著業成、宸鴻同步加入 MIH 聯盟，兩家公司未來可望在電動車觸控模組供應上扮演重要角色；鴻海 MIH 聯盟 1 月底也正式發表第一代電動車開發者工具平台「EVKit」，目前聯盟成員已突破 500 家，3 月也將召開首次合作夥伴會議。