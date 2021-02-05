〈台股盤後〉抱股過年意願增 封關日增量站上15800點 金鼠年漲近3700點

台股今 (5) 日農曆年封關，多方雖有意站上萬六關卡，一度大漲達 230 點，最高衝上 15938 點，不過，盤中獲利了結賣壓再出，終場收在 15802.4 點，上漲 96.18 點，成交值更放大 2804 億元，合計金鼠年共飆漲達 3683 點，法人指出，15800 點以上有高檔大量套牢區，不過，賣壓逐漸消化後，仍有不少買盤願意進場抱股過年，聚焦 1 月業績和法說亮點股。

台美進行供應鏈論壇，車用晶片持續作為市場焦點，指標股台積電偏強整理，盤中一度續漲 2%，激勵相關供應鏈走強，日月光投控漲近 8%，光罩漲逾半根停板。

同時，PCB 族群表現強勢，欣興強彈 6.6%，南電也同步大漲 4%。

而護國群山再度發威，聯詠收漲停，瑞昱漲近 4%，矽力 - KY 漲 2%，聯電、和泰車漲近 2%，元大金、台新金、台泥、中信金、第一金、台灣大、中鋼、國巨和緯穎等大型權值股均維持在紅盤上，形成強勁下檔強勁支撐。

個股表現也不俗，合一、高端疫苗、亞信、麗清、驊訊、中天、聚鼎、元創精密、天鈺漲停，蜜望實漲 9%，金居、譜瑞 - KY、力致和敦泰等均漲 6%，超豐、台開和京元電子等漲半根停板。

同時，榮科、致新、TPK-KY 和車王電漲 4%，華航、吉茂、中壽、興勤、台康生技和國產等漲 3% 之上。

法人指出，MSCI 預計台北時間 2 月 10 日封關期間公布季度權重調整，在台股表現強勢下，市場多預測台股權重有機會調升。

由於配合農曆春節假期，1 月營收最晚公布期延至 2 月 17 日，法人認為，屆時開紅盤日盤面上將以業績亮點股為重心。