〈美股盤後〉牛氣沖天！標普那指雙締新高

週四 (4 日) 美國最新經濟數據報喜，美國上周初請失業救濟人數創去年 11 月 28 日以來最少的一週，華爾街看好美國經濟自疫情下持續復甦，拜登政府推動大規模新刺激計畫，銀行、科技股大漲，四大指數集體收紅，標普、那指雙雙締下歷史新高。

政經消息方面，拜登政府試圖在無需共和黨支持的情況下繼續推進 1.9 兆美元的經濟刺激計劃。

此外，拜登週四重申了通過外交修復同盟關係，並恢復美國在全球領導地位的承諾。拜登稱，美國回來了，外交回來了，將致力於恢復美國信譽和道德權威。

美國證券交易委員 (SEC) 週三傳出正在 Reddit 等社群媒體和留言板中蒐集證據，評估 GameStop 軋空之亂是否存在市場操控問題，美國財政部長葉倫週四表示，將對近期股市動盪進行更深入的調查。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.05 億例，死亡數突破 227 萬例，美國累計確診超過 2663 萬例，累計死亡數超過 45.4 萬。

英國、南非和巴西相繼出現高感染率的新冠變種病毒，但全球新增確診也開始減少。世衛組織 (WHO) 新興疾病部門主管官員范科霍芙 (Maria Van Kerkhove) 稱，這很重要，因為人們聽到新冠變種消息時會感到害怕。

週四 (4 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 332.26 點，或 1.08%，收 31,055.86 點。

標普 500 指數上漲 41.57 點，或 1.09%，收 3,871.74 點。

那斯達克指數上漲 167.20 點，或 1.23%，收 13,777.74 點。

費城半導體指數上漲 25.54 點，或 0.86%，收 3,008.42 點。

標普 11 大板塊僅材料板塊下滑，金融、資訊科技和工業板塊領漲。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王漲跌互見。蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.58%；臉書 (FB-US) 跌 0.060%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.25%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.56%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.41%。

道瓊成分股多收高。Visa (V-US) 上漲 3.92%；旅行家 (TRV-US) 上漲 3.80%；美國運通 (AXP-US) 上漲 3.70%；思科 (CSCO-US) 上漲 3.23%。

費半成分股漲多跌少。英特爾 (INTC-US) 上漲 2.54%；美光 (MU-US) 上漲 2.71%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 3.37%；高通 (QCOM-US) 下跌 8.83%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 0.99%；AMD (AMD-US) 下跌 0.057%。

台股 ADR 全面上揚。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.51%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 3.12%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 0.43%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.98%。

個股消息

車用晶片缺貨震撼全球車市，週四 (4 日) 福特汽車 (F-US) 宣布，將開始大幅削減其高利潤的 F-150 皮卡休旅車產量。福特上漲 1.52% 至每股 11.37 美元。

散戶早前追捧股週四持續遭遇拋售潮。GameStop (GME-US) 下跌 41.73%；AMC (AMC-US) 下跌 19.98%；KOSS (KOSS-US) 暴跌 26.53%。

中概股荔枝 (LIZI-US) 暴漲 70.47% 至每股 14.49 美元，創歷史新高，今年迄今股價翻了三倍多。荔枝與中國最大潮玩品牌泡泡瑪特週四簽署合作協議，共同打造首個品牌播客。

高通 (QCOM-US) 週三盤後公布財報優於預期，但高通直言半導體產能供應吃緊，其股價下滑 8.83% 至每股 147.97 美元。

eBay 週三公布第四季營收獲利均優於預期，財測也勝預期，eBay (EBAY-US) 上漲 5.31% 至每股 61.12 美元。

PayPal (PYPL-US) 上漲 7.36% 至每股 270.43 美元。新冠疫情促使線上購物激增，該公司最新財報強勁，淨利為 15.7 億美元，營收為 61 億美元，預計到 2021 年將實現超過 20％ 營收成長。

經濟數據

美國上周 (1/30) 初領失業金報 77.9 萬人，預期 83 萬人，前值自 84.7 萬人下調至 81.2 萬人

美國上周 (1/23) 續領失業金報 459.2 萬人，預期 470 萬人，前值自 477.1 萬人上調至 478.5 萬人

美國 12 月耐用品訂單月增率終值 0.5%，預期 0.2%，前值 0.2%

美國 12 月工廠訂單月增率報 1.1％，預期 0.8%，前值 1.3%

華爾街分析

摩根士丹利投資管理公司基金經理 Andrew Slimmon 稱，經濟數據非常強勁，今年市場將在某個時間點上掙扎，但目前還為時過早。

Kingsview Investment Management 投資組合經理 Paul Nolte 表示，有關疫苗、經濟數據都要好一些，財報獲利良好，並且仍出現有關 1.9 兆美元刺激計劃的言論，這些對華爾街都是有利的消息，這就是為什麼今天美股繼續上漲。

【钜亨獨賣】新光恒生科技指數基金，1/11 起霸氣登場！