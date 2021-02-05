〈矽瑪發動併購〉斥近10億元取得同星6成股權 向下延伸擴充基座應用

佳世達 (2352-TW) 旗下連接器廠矽瑪 (3511-TW) 今 (5) 日宣布，斥資 9.99 億元，取得同星科技 60% 股權，跨入商用電腦擴充基座 (Docking Station) 應用，爭食 500 億元市場大餅。

矽瑪表示，同星成立 20 多年，提供歐美各大電腦周邊客戶客製化的互連系統方案，在全球商用電腦擴充需求持續增溫，藉由投資同星除了能進行垂直整合外，也可取得擴充基座的技術和出海口，擴大客戶規模並進入工控、醫療等領域，參與穩定成長的市場商機。

市調機構 KD Market Insights 預測，全球快速的數位化發展將持續驅動電腦擴充基座的市場需求，市場規模預估從 2020 年 16.85 億美元可增長到 2025 年 23.54 億美元，年複合成長率 (CAGR) 達 5.7%。

矽瑪表示，當今消費者平均擁有三台以上的可攜式設備，商用筆電和平板走向薄型化，分享辦公室自帶設備 (BYOD) 盛行，商用工作站例如遊戲業者、商業繪圖、交易員、以及醫療顯影等都需要同時連接多螢幕和多周邊，都倚賴擴充基站整合音源輸入輸出、USB 和網路插槽等功能，對穩定、相容的互連系統需求。