〈國內新冠疫情升溫〉部桃群聚再添1例 陳時中：疫苗最快3月底後施打

疫情指揮中心今 (5) 日公布，本土新冠肺炎再添 1 例確診，部立桃園醫院群聚感染累計達 20 人，這名新增的 40 多歲女性，為首例染疫醫師女友的另一位家人。至於首批疫苗來台時程，指揮官陳時中透露，COVAX 估 2 月底開始配送，加上運輸、FDA 檢驗也要時間，最快配送後 1 個月才能施打。

指揮中心表示，今天新增確診的案 924 為案 839、案 870 的接觸者，自 1 月 12 日起於住處居家隔離，2 月 1 日曾出現喉嚨癢症狀，3 日解除隔離未外出，4 日進行隔離期滿採檢，於今日確診。

部桃自 3 日起啟動全院採檢計畫，陳時中表示，目前共採檢 1908 人均為陰性，回溯居家隔離者共有 2849 人接受採檢，檢驗結果也都是陰性。

台灣確定列入 COVAX 首波新冠疫苗配送名單，將與其他 5-8 個非聯合國會員國共分阿斯特捷利康 130 萬劑疫苗。陳時中說明交涉過程，一開始，COVAX 先詢問有哪些國家要參加，台灣當然要參加，就國家的形式來看，台灣屬於相對富裕的國家，因此不列在免費提供疫苗的區塊，約有 90 多個國家入列。

至於第二階段挑選疫苗方面，陳時中說，我們選擇可挑選疫苗廠牌的方案，因此，費用就會較高，COVAX 先前有傳達 RNA 疫苗的保存、運送問題，詢問我方是否要選購 RNA 疫苗，我們也表達有能力運送，所以首批先配送的就是阿斯特捷利康疫苗。