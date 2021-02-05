中信銀搶頭香受理高資產客戶 首波可投資外國債不受信評限制

金管會去 (2020) 年底公布首批開辦高資產客戶新財管方案的銀行名單，共有 3 家銀行入選，中信銀今 (5) 日搶頭香公布，全台 152 家分行皆開放受理資產 1 億元以上的大戶可申請成為高資產客戶，而首波將推出可投資外國債券不受信評限制服務。

金管會去年 8 月 7 日針對上億元高資產客戶推出新財管方案，放寬 8 項金融商品及服務，包括：一、銀行發行的外幣金融債券可連結衍生性金融商品或為結構型債券；二、銀行可以信託或兼營證券自營的方式提供前項的商品；三、DBU 可以兼營證券自營業務的方式與高資產客戶買賣境外結構型債券。

四、國銀或證券商的海外分支機構或轉投資公司可發行境外結構型商品。五、OBU 可對高資產客戶提供台股衍生性金融商品；六、高資產客戶投資外國債券可不受信評的限制；七、可依銀行自訂規範辦理境外結構型商品審查程序；八、依高資產客戶需求提供金融商品或顧問諮詢服務。

此項新財管方案在去年底公布首批可以開辦高資產客戶新財管方案的銀行名單，只有中信銀、兆豐、上海商銀入選。

中信銀行個人金融執行長楊淑惠今天表示，去年底中信銀行成為首批獲准開辦高資產新財管業務的銀行後，立即成立跨單位專案小組，經過一個月建構相關制度，終於於今天開放全台 152 家分行皆可受理可投資資產淨值及保險商品價值逾新臺幣 1 億元以上的客戶為高資產客戶。

細數中信銀行財富管理業務的發展史，楊淑惠表示，自 2005 年，該行取得金管會核准第一張財富管理業務執照，16 年來持續關注市場客戶需求，包含設置投研智庫、理財智庫、專家團隊、個人金融財富管理產品審議會、商品適合度機制等服務。2018 年更推出「臻富家」私人理財服務，提供客戶一條龍式的投資諮詢服務，

中信銀行表示，高資產客戶的理財規劃常涉及家族組成、資產配置、企業經營、家族及企業傳承等多面向需求，中信銀行理財服務團隊可自前期提供投資市場、理財議題與產品資訊研究報告，量身打造專屬的理財趨勢報告；中期可依客戶之風險承受度，進一步提供戰略性資產配置（Strategic Asset Allocation, SAA）與戰術性資產配置（Tactical Asset Allocation, TAA）的整體投資組合建議；後期更定期檢視客戶投資目的與風險承受能力，確保投資組合建議方向與客戶目的一致。

而開辦高資產新財管業務後，為了滿足高資產客戶多元理財需求，中信銀行強調，該行也將提供更多樣投資工具選擇，在金管會放寬的 8 項金融商品及服務中，首波優先推出可投資外國債券不受信評限制服務。