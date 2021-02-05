〈致新法說〉去年大賺一股本 EPS 12.24元創新高

電源管理晶片廠致新 (8081-TW) 今 (5) 日召開法說會，並公布去年財報，第四季稅後純益 2.77 億元，季減 8.89%，年增 82.24%，每股稅後純益 3.23 元，全年稅後純益 10.5 億元，年增 40%，每股稅後純益 12.24 元；受惠中國去美化、遠距商機激增，致新去年全年無明顯淡季，全年賺超過一股本創新高。

致新去年第四季營收 20.02 億元，季減 3.06%，年增 24.58%，毛利率 38.11%，季增 0.1 個百分點，年增 3.03 個百分點，營益率 19.43%，季增 0.07 個百分點，年增 5.82 個百分點，稅後純益 2.77 億元，季減 8.89%，年增 82.24%，每股稅後純益 3.23 元。

致新去年營收 74.08 億元，年增 30.59%，毛利率 37.76%，年增 1.7 個百分點，營益率 18.35%，年增 3.37 個百分點，稅後純益 10.5 億元，年增 40%，每股稅後純益 12.24 元。

致新去年第四季由於電視產品進入傳統淡季，營收較前一季微幅下滑，毛利率維持高檔水準，全年則受惠遠距商機發酵，電視、筆電等產品熱銷，相關電源管理晶片激增，致新營收、獲利雙創新高。

致新去年第四季產品應用比重為面板 40%、筆電 23%、TV Set 16%、通路 5%、其他 7%，類比科為 9%。