CME力抗鄉民軋空 白銀戰爭熄火？法人：別小看三大利多

白銀戰爭熄火？芝加哥商品交易所 (CME) 調高白銀期貨保證金，白銀價格自高點回落，突遭鄉民突襲的白銀空軍大隊總算鬆了一口氣，不過法人提醒，別小看白銀在寬鬆政策、弱勢美元與工業需求強的三大利多因素下，表現仍可望獲得一定支撐，投資人逢低可分批進場，但仍需謹慎評估衡量自身風險屬性。

近期兩起鄉民發起的戰爭，主要追溯美國流量第五大網站 - Reddit，繼軋空 GameStop 造成飆漲後，再度展開攻勢，鄉民群眾力量推升白銀期貨 3 月合約 1 月 28 日至 2 月 1 日三日累計漲幅高達 15.87%，收 29.418 美元，盤中最高達 30.35 美元，是 2013 年 3 月以來首次突破 30 美元大關，全球最大的白銀 ETF－iShares Silver Trust（美股代碼 SLV）1 月 29 日亦創下 2006 年成立以來最大申購量。

雖然這場由散戶大軍對抗空軍的白銀之戰，隨著 CME 宣布調高白銀期貨的保證金而歇息，但近來鄉民兩次逆襲華爾街，藉由號召群眾之力，接連突襲 GameStop 與白銀，並大獲成功仍為市場熱議。

元大道瓊白銀期貨 ETF 研究團隊指出，白銀市場龐大，光是近月期貨未平倉量約在新台幣 5000 億元，近期日成交額更在新台幣 6000 億元以上，而現貨市場更是期貨市場的數倍，光是 SLV 一檔 ETF 的資產規模就高達 183.5 億美金（截至 2 月 1 日），雖然單純倚靠散戶力量持續拉動市場的難度頗高，不過長線趨勢亦站在有利白銀的一方。

白銀與黃金在古代同樣作為貨幣的一環，銀價、金價兩者相關性高，並皆與實質利率、美元強弱呈負相關。觀察近期美債殖利率雖有反彈跡象，不過美國聯準會（Fed）貨幣政策會議表示經濟不確定性仍高，趨近於零的利率及購債計畫將持續進行，因此實質利率仍續走跌，可望為銀價帶來支撐。

而影響美元匯價趨勢最重要的因素在於雙赤字表現，美國總統拜登上任首推的 1.9 兆紓困計畫若獲通過，將造成已經居高不下的財政赤字更形惡化，亦將對美元帶來壓力，評估在經濟體擺脫疫情陰霾回復穩定之前，寬鬆貨幣政策及弱勢美元都將有利於白銀表現。

元大道瓊白銀期貨 ETF 研究團隊指出，白銀與黃金最大的差異在於工業需求佔白銀總需求高達二分之一以上，因此當製造業成長時，白銀的表現可望相對優於黃金，此時金銀比 (金價除以銀價之比率) 也將降低，根據彭博資訊發現，當 IHS Markit 全球製造業採購經理人指數 (PMI) 增長時，白銀價漲，連帶使金銀比走低。

美國第 4 季經濟成長雖不若預期，但隨著拜登政府完全執政可望推行更積極的財政刺激政策及基礎建設，有助於經濟復甦，白銀工業需求也將連帶回升，且拜登綠能政策及中國十四五計畫均支持太陽能發展，白銀為太陽能發電板重要原材料，白銀需求前景看好。預期在疫苗普遍接種後，消費市場終端需求有望大幅成長，工業需求對白銀的推動將接棒演出。

雖然單靠鄉民力量或許不足以讓銀價如同 GameStop 飆漲，價格亦難以持久，不過，白銀長線擁三大利多，有意參與白銀市場的投資人，建議可逢低分批進場，惟目前透過白銀實體或期貨投入門檻較高，若透過用白銀相關期貨 ETF，只需證券帳戶即可在集中市場下單，方便快速。

元大道瓊白銀期貨 ETF 研究團隊指提醒，短線銀價波動大，建議投資前應謹慎評估、評量自身風險屬性，並留意金融市場變化，善設停利與停損點。