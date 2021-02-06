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台美經貿對話、科技廠法說、金鼠年亮麗封關 本周大事回顧

鉅亨網記者魏志豪 台北
台美經貿對話、科技廠法說、金鼠年亮麗封關 本周大事回顧。(鉅亨網資料照)
台美經貿對話、科技廠法說、金鼠年亮麗封關 本周大事回顧。(鉅亨網資料照)
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台股金鼠年封關資金派對台塑四寶日月光投控友達群創聯詠瑞昱欣興亞馬遜貝佐斯太空事業

台美雙邊周五舉辦供應鏈座談，經濟部長王美花會後轉述，美方認為台灣是可信賴夥伴，建議台灣加入 CPTPP，科技大廠日月光投控、友達、聯詠、瑞昱等，除公布財報，也釋出上半年展望正向看法，台股金鼠年本周亮麗封關，全年大漲 3683.69 點、漲幅達 3 成以上，以下是本周大事回顧：

台美雙邊「互相依賴」 美籲台、韓一同加入 CPTPP

台美雙邊周五舉辦夥伴供應鏈合作座談，經濟部長王美花表示，台美長久以來分工合作，凸顯了 Interdependence(互相依賴) 的關係，美方代表也針對雙邊合作提出建議，包含增加研發人才 (R&D) 投入、強化貿易合作，以及包含美、台與韓，皆應加入 CPTPP(跨太平洋夥伴全面進步協定)。

資金派對拉抬台股全年大漲 3 成 金鼠年寫四大亮點

台股金鼠年收紅封關，全年大漲 3683.69 點、漲幅達 3 成之多，儘管金鼠年有新冠肺炎疫情攪局，但在資金行情力撐帶動指數收在 15802.40 點，是農曆年封關收盤新高；另外，上市公司市值突破 40 兆元、成交量與日均成交量也雙雙創新高，為金鼠年股市四大亮點。

台塑、台化上修 Q1 營收至優於上季 淡季營運逆勢揚

台塑四寶週五公布 1 月業績，營運淡季不淡，第一季過往為石化產業營運淡季，不過，台塑、台化表示，中國鼓勵就地過年政策帶動，下游加工廠春節期間停工降低、開工日也會提早，因此上修第一季營收，由先前預估的衰退、上調至優於去年第四季。

〈科技廠法說〉日月光投控估今年打線封裝產能缺一整年 每股配息不低於 4 元

封測龍頭日月光投控周四召開法說會，執行長吳田玉指出，依目前客戶需求，今年營收可望逐季成長，尤其打線封裝先前預計產能緊俏至上半年，現在看起來產能將缺一整年，且價格非常友善，有助毛利率上揚，隨著營收、獲利成長，也提高現金股利發放金額，由每股 3 元提升至 4 元以上。

〈科技廠法說〉友達 Q1 產能利用率維持高檔 面板價格可望續揚 1 成

友達周四指出，受惠遠距商機、宅經濟帶動電視、IT 面板需求維持高檔，首季產能利用率維持上季 95% 高檔，整體面板平均價格可望續揚近 1 成，但受零組件缺料影響，出貨量估將季減 1 成，董事長暨執行長彭双浪坦言，除缺料問題外，包含新台幣匯率、缺工也是短期較大壓力。

另外，群創去年全年也成功轉虧為盈，展望第一季，看好宅經濟動能延續，電視、IT 產品需求仍維持高檔，首季將淡季不淡。

〈科技廠法說〉聯詠全產品線成長 Q1 營收、雙率再寫新猷

驅動晶片大廠聯詠周四召開法說會，去年第四季財報、今年第一季財測均遠優於市場預期，總經理王守仁指出，由於全球遠端商機延續，全產品線保持成長，且因供應鏈緊張，銷售單價持續向上，第一季營收估達 252-260 億元，季增 12-15%，毛利率 38-41%，營益率 22-25%，營收、雙率將同步續寫新猷。

〈科技廠法說〉瑞昱客戶下單踴躍 需求動能強延續至下半年

網通晶片大廠瑞昱周二召舉辦法說會，副總黃依瑋表示，客戶下單非常踴躍、需求穩健，預期消費性產品等上半年未被滿足的需求，將延續到下半年，短期內將維持低庫存水位，且越缺貨、客戶追單的情況就越多。

欣興山鶯廠百日內二度火警 警方將深入追查

欣興電子山鶯廠周四再度發生火警工安事故，距離上次發生火警不到百日，桃園市警消下午指出，欣興山鶯廠 2 樓火警發生後，不斷冒出濃煙，截至下午 14 時 50 分仍在灌救中，對於欣興同一廠房連續發生火警，將深入追查原因；欣興則表示，粗估並無重大損失。

亞馬遜貝佐斯交棒 將為「其他熱忱」投注更多心力

亞馬遜周二宣布，創辦人貝佐斯 (Jeff Bezos) 將在今年第三季轉任董事會的執行董事長，執行長職務由 AWS 雲端事業主管賈西 (Andy Jassy) 接替；貝佐斯表示，自己尚無退休計畫，現在充滿精力，可以更專注在太空事業等「其他熱忱」上。

鴻海 1 月營收 5002.18 億元 創歷年同期新高

鴻海週四公告 1 月營收，在 iPhone 12 等消費性電子產品出貨旺季回落下，營收 5002.18 億元，月減 29.9%、不過年增 37.2%，仍創歷年同期新高，四大產品線來看，雲端網路產品最強、其次依序為電腦終端產品、元件及其他產品、消費性電子產品。

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台塑1301日月光投控3711南亞科2408群創3481聯詠3034瑞昱2379欣興3037

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