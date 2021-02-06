〈鴻海線上嘉年華〉劉揚偉：電動車是轉型重中之重 推動升級大業股價牛氣沖天

鴻海 (2317-TW) 董事長劉揚偉今 (6) 日表示，去年在艱苦的環境下仍然能夠繼續成長，希望與員工繼續攜手努力，開始轉型升級大業，其中電動車更是重中之重，透過轉型讓鴻海股價金牛年牛氣沖天。

劉揚偉表示，因應世界趨勢的發展變化，以及朝「科技的鴻海」目標邁進，鴻海決定未來五年就是要發展 3＋3 的產業與核心技術，而在三大產業中，電動車特別是重中之重，是透過 MIH 聯盟，第一個提供給業界開放的底盤平台，打造全新的電動車產業供應鏈。

劉揚偉進一步指出，目前 MIH 聯盟已經得到逾 600 家廠商響應，其中包括了許多國際知名大企業，MIH 工具平台也將在二月馬上會開放全球開發者預定，四月底開始對外交貨。

他也強調，會有這樣的成果，要感謝很多人、很多單位，都有志一同地希望能促進電動車產業的開放與共享，為電動車產業的蓬勃發展做出貢獻。

劉揚偉也鞠躬向員工致謝，去年同心協力讓集團在艱苦的環境下仍然能夠繼續成長，營收達到了 5.35 兆元，今年繼續一起攜手努力，成功的開始轉型升級大業，讓鴻海股價在金牛年牛氣沖天。

而鴻海今年因應防疫，嘉年華會改為線上舉辦，劉揚偉指出，去年此時還在南港展覽館歡聚一堂，但隔了幾天，當別人還在悠閒地過新年假期時，已經上緊發條，在土城總部召開了第一場全球防疫會議，到現在已經舉行了 150 場了，防疫是領先佈署、超級重視，而線上嘉年華也顯示集團總是能夠在變動的世界中，快速做出彈性的因應之道。