兩利多加持 台股金牛年開紅盤利多行情可期

台股金鼠年大漲 3683.69 點、大漲 3 成亮麗封關，投信認為，儘管鼠年封關前夕股市高檔拉回整理，但在市場低利率環境不變，伴隨各國陸續施打疫苗，在基本面沒有惡化的情況下，金牛年大盤仍有機會向上墊高，春節後仍有開紅盤行情可期。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸表示，目前已經公布之科技廠商第四季財報多優於預期，但部分零組件缺貨與貨櫃運輸增加第一季的不確定性，台灣廠商因客戶轉單效應外，加上歐美疫情反覆導致客戶提高庫存，讓台灣廠商接單應接不暇，預估農曆年期間休假時間縮短，首季業績將優於預期。

郭修伸分析，市場因轉單、疫情、貨櫃運輸與客戶基於保守心態提高庫存水準，使得晶片、被動元件、載板等零組件產能吃緊甚至掀起漲價潮，預估此一狀況必須等第一季後才有機會緩解。

安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾認為，目前終端市場對智慧型手機、筆電以及受惠於宅經濟相關 3C 商品，需求持續強勁，顯示缺料、缺貨題材有望延續，上游產能持續吃緊，基本面可望維持樂觀態勢。

鍾安綾表示，在基本面有撐且資金持續寬鬆環境下，金牛年開盤可望持續樂觀，年後開紅盤可觀察兩大方向，包括新年假期消費與節後庫存狀況，以及疫情控制狀況與疫苗成效。

題材面部分，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，在基本面的支撐以及籌碼面的調整後，半導體族群逐漸重返盤面重心，而車用晶片的相關應用與發展的關鍵供應鏈，需求可望持續暢旺，但去年底開始的供應鏈吃緊狀況短時間恐難緩解。

另外，長線也持續看好電動車、高速傳輸、疫情後消費回溫受惠股如製鞋。

富蘭克林華美投信表示，台股由科技上游類股領軍趨勢不變，短線指數在一萬五千點具支撐，且內外資預期年後歸隊，對台股走勢預期偏樂觀看好，故建議投資人不妨逢低分批進場、選擇低本益比