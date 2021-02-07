〈觀察〉機器人理財崛起 銀行搶進新版圖

Fintech 催生出機器人理財，標榜透過 AI 演算自動配置投資組合、小額投資等特質，頗受新世代年輕人青睞，統計機器人理財上路三年多來，累計資產規模已逾 20 億元，預期在越來越多銀行加入下，有望成為銀行搶理財市場的新版圖。

銀行財富管理競爭激烈，從金字塔頂端的高資產客戶、台商資金回流一路搶到小資族理財，尤其隨著台股指數屢攻歷史新高，吸引不少年輕人跟風「錢進」股市，連帶讓機器人理財跟著沾光。

根據金管會統計，截至去年 11 月起國內共 13 家投信投顧、銀行推出機器人理財，累計投資人數約 8.1 萬多人、管理資產規模將近新台幣 23 億元，前年底增加近 5 萬人，資產規模更大增 12.67 億元，一舉突破 20 億元關卡。

有別於銀行財富管理有資產門檻限制，機器人理財強調可以小額、定期定額投資，加上投資組合配置一律由 AI 根據投資人風險屬性進行配置，排除情緒影響，對於無法長時間研究市場、口袋不深的投資新手來說，擁有一定的吸引力。

雖然有 AI 可以幫忙打理投資，但系統也並非萬能，日前王道銀行就發生系統更新錯誤，使得客戶投資基金遭系統主動提前贖回的現象，恐讓正在萌芽的機器人理財蒙上一層陰影，降低投資人對於電腦程式理財的信任度。

銀行主管坦言，機器人理財固然是市場趨勢，也頗受年輕世代青睞，但隨著各家銀行機器人理財產品陸續問市，功能推陳出新，業者要如何有效解決使用痛點，並且有效把關資安，將成為業者進攻智能理財的最大挑戰。