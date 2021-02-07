2月上旬電視面板價格漲逾2% 顯示器、筆電面板續揚

面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 去年營運虧轉盈，看好本季產能利用率將維持高檔，整體面板價格也可望正向發展，市調機構集邦旗下 Witsview 也公布 2 月上旬面板價格維持上漲，其中，55 吋電視面板價格仍上漲 4 美元、漲幅達逾 2%。

除電視面板維持漲勢外，Witsview 統計，27 吋顯示器面板、14 吋筆電面板同樣維持上漲，平均漲幅分別達 0.8、1.8%，市場看好，面板雙虎首季營運將維持獲利。

面板業 2018 年下半年前受中國面板廠大舉開出新產能、價格競爭，雖然台廠積極擴大布局工控、高值化產品，但營運仍面臨龐大競爭壓力，不過隨著去年疫情意外帶動遠距商機，刺激電視、筆電、平板需求，帶動面板價量齊揚，也讓面板廠營運逐步轉好。

友達、群創去年第 4 季均繳出連兩季獲利，單季獲利達逾 84、101 億元，平均每日賺進 1 億元，也讓面板廠去年成功扭轉虧損，繳出獲利成績。

展望本季，雙虎看好在遠距商機延續下，首季營運可望淡季不淡，價格可望季增 1 成，但受面板驅動 IC、偏光板、玻璃基板等上游零件吃緊影響，估出貨量則將季減約 1 成。