〈友達法說〉子公司達擎完成分割 布局場域經濟雙軸轉型

面板大廠友達 (2409-TW) 去年全年轉虧為盈，展望未來，董事長彭双浪今 (4) 日表示，在產業供需維持健康、平穩狀態下，將持續進行價值轉型推動雙軸轉型策略，鎖定智慧醫療、零售、育樂、交通等四大領域，由年初完成分割獨立的子公司達擎負責，也將與凌華 (6166-TW) 合作持續布局智慧製造，推動場域經濟生態圈。

彭双浪表示，面板產業相對健康的這幾年將是友達關鍵的轉型年，將透過現有面板事業創造現金流，持續布局場域經濟，減少過去營運受面板景氣循環影響，目前友達仍有 9 成營收來自面板、太陽能等核心事業。

友達雙軸轉型策略，彭双浪指出，將透過往高端產品 (Go Premium) 及場域經濟 (Go Vertical) 布局，從面板本業延伸創造更多價值，其中，在高端產品中，友達目前仍是全球 85 吋以上超大尺寸無邊框產品唯一供應商，在高階、電競筆電拿下極高市占，下世代 Mini/Micro LED 也逐步進入商品化過程。

場域經濟方面，彭双浪表示，友達從面板本業延伸，將營運擴大涵蓋系統、解決方案、服務，年初也完成分割旗下通用顯示器、公共訊息顯示器事業單位，成立 100% 持股子公司達擎，未來將由達擎負責智慧醫療、零售、育樂、交通等 AIoT 領域應用，可望成為友達發展場域經濟的引擎，另外，友達去年也入股凌華布局內部智慧製造，未來將進一步向外延伸。

彭双浪表示，友達希望透過雙軸轉型，充分發揮競爭優勢，成為產業領航者，2019 年也正式進入場域經濟經營模式，接下來將持續招募專業人才，也不排除透投過合資、結盟、併購、聯盟方式擴大生態圈，找到「互補合作共創」的價值，建構完整生態圈、落實在地化生態。