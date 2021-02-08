製鞋廠鈺齊-KY出貨熱 1月營收13.75億元改寫次高

製鞋廠鈺齊 - KY(9802-TW) 今 (8) 日公告 1 月營收為 13.75 億元，為歷年同期新高，月減 6.5%，年增 29.98%，鈺齊 - KY 去年 12 月營收 14.7 億元為歷史新高。

鈺齊 - KY 主管指出，2021 年春夏季鞋款整體產銷狀況，出貨時間大約介於去年 10 月至今年 4、5 月間，總接單產值已明顯大於歷史同期。

因此，雖然去年底因全球缺櫃影響營收認列，啖在客製化訂單生產模式下，各品牌客戶仍會持續積極拉貨，以因應各地經銷商的提貨需求，雖然短期尚有出口運輸遞延現象，但不會影響今年春夏季鞋款整體出貨表現，也不會影響秋冬季量產訂單，出貨時間大約介於 4 月至 10 月的下單積極度。

展望 2021 年，鈺齊持續看好疫情催化消費者對戶外休閒運動的重視，在產能持穩增加及量產訂單搭配得宜下，集團開發量產能力及產銷營運規模勢必更上一階，營運動能顯著可期。



鈺齊 - KY 自結 2020 年全年營收 113.46 億元，毛利率 20.99%，年增 1.3 個百分點；稅後純益 8.98 億元，年減 29.83%，每股純益 5.06 元。