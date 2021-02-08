美刺激法案闖關有望 全球股市大漲

一週回顧及表現

成熟市場

1. 美國民主黨採和解程序通過拜登 1.9 兆美元紓困計畫的預算協議，市場重燃對刺激法案的期待，儘管製造業、就業數據表現不如預期，然而服務業表現強勁，美國大型股反彈 4.6%，小型股則更為亮眼上漲 7.7%；

2. 儘管疫苗施打速度緩慢，但疫苗再傳出捷報，德義法製造業與服務業採購經理人數據報喜，歐洲股市上漲 5.0%。

新興市場

1. 中國上海隔夜拆款利率一度逼近利率走廊上限後回落，顯示流動性問題舒緩，在美國新政府上任之時，市場期盼中美關係將改善，中國股市上漲 5.4%；

2. 印度政府宣布未來一年將擴大政府支出，印度製造業與服務業採購經理人數據持續擴張且打敗預期，隨著已有 83% 企業公布財報結果，企業平均盈餘高出預期 30% 等好消息，激勵印度股市強勁上漲 9.6%。

債券市場

1. 隨著疫苗施打率升高，市場由上禮拜的逼空大戰中恢復常規，樂觀情緒回籠，美債兩年期創新低，美債長短期公債殖利率維持健康擴張型態，恐慌指數 VIX 回落至 20.87 的相對低位，美國政府公債指數下跌 0.5%；

2. 全球高收益債券與新興市場債券指數則分別上漲 0.6% 與 0.3%。

原物料、匯率

1. 美元指數上漲 0.5%；刺激法案未果，金價收在 1814 美元 / 盎司，單週下跌 1.8%；

2. 樂觀情緒帶動石油價格升至近 60 美元 / 桶，OPEC + 預期今年的減產策略將使全年供應處於短缺狀態，單週大漲 8.2%。（以布蘭特原油為例）

資料來源: Bloomberg，2021/2/8（顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2021/2/5）

資料來源: Bloomberg，2021/2/8（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2021/2/5）

三大市場關鍵事件及分析

1. 疫苗施打速度加快，美國服務業回神

截至 2 月 3 日，美國累計施打完 3,345 萬劑疫苗，按照目前增加速度，年中前應可達到群體免疫標準，而先前受疫情影響最嚴重的服務業信心也開始回升，回歸正常生活指日可待。

資料來源： Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2021/2/4。

2. 原油與原物料價格強勁，俄羅斯與巴西沒在怕

原油與工業原物料價格持續上漲，從去年 10 月底以來漲幅分別為 14.7% 與 56.9%，但俄羅斯與巴西股市近期卻遭遇美股亂流而下挫，待市場回復理性，兩者股市潛在上漲空間可期。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，皆採 MSCI 系列指數，2021/2/4。

3. 義大利內閣分裂，德拉吉臨危受命

由前任總理孔蒂率領的聯合政府垮台後，歐洲央行前總裁德拉吉同意接下義大利總理職位。擁有超強學經歷的德拉吉有望運用過往的經驗，救起久無起色的義大利經濟狀況。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2021/2/4。

本週關鍵數據行事曆

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2021/2/4。

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