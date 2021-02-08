香港股市2月的考驗：最大資金來源春節期間將暫停

受春節假日連休影響，港股去年下半年最大的上漲動力，來自大陸的資金即將中斷 7 個交易日，將使這個 7.3 兆美元的市場面臨新的考驗。

自周二 (9 日) 開始，允許大陸投資者購買港股的互通機制，將暫停至 17 日止，但港股只休 12-15 日，代表著有 5 個交易日將不會有陸資的進入。這雖然是過去的慣例，但今年的影響力可能特別大。

去年下半年以來，鑑於陸股估值已高，更多的大陸資金透過內向流入港股，趨勢更延續至今年。今年前五周，大陸投資者已買入近 480 億美元的香港股票，已經超過去年全年買入的一半以上。周一這個買進仍在持續，截至香港時間 10:33，淨買入金額已來到 30 億港元 (3.85 億美元)。

陸資自去年末大買港股 (圖表取自彭博)

這些資金對港股走勢影響重大，以騰訊為例，《彭博》指出，這支股票今年到目前為止日均成交量，有 42% 來自港股通。

深圳市君茂投資有限公司的基金經理莊嘉鵬認為，主要由大陸投資者推高的股票，包括騰訊控股、美團和招商銀行等，可能在港股通暫停之前，出現一些獲利了結。

不過他表示，在陸港通重新恢復後，人們仍預期港股資金還會流入，因此他正在考慮在今年稍晚的某個時候，將其基金的所有資產都轉到香港，相比之下，目前他的這一比例為 70%。

珩生資產管理公司基金經理戴明指出，香港股市仍將對大陸投資者有吸引力，因為 A 股表現突出的股票都已飛漲，相對之下，港股目前還處於長期買入趨勢的開端。

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