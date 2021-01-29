越跌越買 南向資金掃港股 今年買超逼近3000億港元

恆生指出本周出現今年罕見的修正，恆生指數 30000 點得而復失，近 3 個交易日累計下跌約 5%，而恆生科技指數則累計下跌約 8%，不過南向資金依舊不斷加碼港股，保持每個交易日買超港股的態勢。

1 月 19 日南向資金創下單日買超港股金額新高，達 265.93 億港元，即便之後南向資金買超力道下滑，但方向仍未改變。根據數據顯示，本週以來南向資金已合計買超 669.51 億港元，今年以來南向資金合計買超達 2982 億港元，逼近 3000 億大關。

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最受南向資金青睞的莫過於騰訊 (700-HK)，騰訊近 3 個交易日雖然下挫 11%，但南向資金仍持續加碼。周四 (28 日)，南向資金買超騰訊 33.1 億港元。數據顯示，自 1 月 6 日以來，南向資金已連續 16 個交易日加碼騰訊，其持股數量從 2020 年底的 4.26 億股增至今年 1 月 27 日的 5.48 億股。

業內指出南向資金的流入標的相對集中，且主要有兩大方向：一是港股特有的成長龍頭，以騰訊、港交所、美團等為代表；二是低估值傳統行業龍頭，以通訊業龍頭股為代表。這些標的自年初到前期高點的漲幅均在 30% 以上，近 3 個交易日回調幅度也都在 10% 左右。

另一方面中金公司認為，儘管南向資金近期流入港股之勢有些過度，可能無法一直持續下去，但長期而言南向資金買超趨勢應該不會改變。考慮到保險、私募及其他機構投資人的資金流入潛力，預計南向資金今後幾年的年均流入規模可維持於 5000 億港元～6000 億港元的水準。

