金像電1月營收重返20億元年增4成 創4個月來新高

PCB 廠金像電 (2368-TW) 今 (8) 日公布 2021 年 1 月營收為 20.5 億元，為 4 個月來新高，月增 5.11%，年增 41.83%，金像電主管表示，金像電除 NB 、伺服器板之外，也積極開發汽車板、預燒測試板等產品，進行產品多元化的工作。

金像電 2021 年首季營收，估將維持在 2020 年第四季的 56.07 億元水準。

金像電預燒測試板積極與台美客戶合作，看好主測試板需求大幅成長，測試板層數多、30 層起跳，有助營收、獲利，也因為技術門檻高，不論是保有競爭優勢，或是優化產品組合、提升營收及獲利表現，都是有利布局方向，同時，金像電也在開發汽車板客戶。

金像電也往更高難度的半導體領域布局，與柏承 (6141-TW) 目前在台灣桃園廠擴大生產的測試板看法相同，柏承主管也指出，去年以來台灣半導體產業帶動測試板的需求，柏承測試板營收已由每月 1000 餘萬元，向上跨越到 2000 萬元。

金像電去年前三季稅後純益 17.11 億元，較 2019 年同期由虧轉盈，每股純益為 3.16 元。法人估 2020 年第四季金像電稅後純益因匯兌損失、營收規模較第三季小，每股純益估將低於第三季的 1.07 元。

金像電預估今年的資本支出 8-10 億元，維持與去年相同水準，以去產能瓶頸為主。