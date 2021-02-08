矽創去年Q4、全年獲利創新高 全年EPS 11.53元

矽創 (8016-TW) 今 (8) 日公布去年自結，第四季稅後純益 4.86 億元，季增 53.8%，年增 58.82%，每股稅後純益 4.05 元，去年稅後純益 13.84 億元，年增 12.42%，每股稅後純益 11.53；矽創受惠驅動晶片漲價效應，加上旗下昇佳 (6732-TW) 感測晶片出貨回升，第四季扭轉前三季衰退局面，全年大賺超過一股本創新高。

矽創去年第四季營收 41.33 億元，季增 6.3%，年增 10.72%，營益率 22.38%，季增 6.32 個百分點，年增 7.72 個百分點，稅後純益 4.86 億元，季增 53.8%，年增 58.82%，每股稅後純益 4.05 元。

矽創去年營收 138.05 億元，年增 0.01%，營益率 17.26%，年增 2.14 個百分點，稅後純益 13.84 億元，年增 12.42%，每股稅後純益 11.53 元。

矽創今日也公布 1 月營收 14.19 億元，雖較上月新高微幅下滑，但仍創下歷史次高，月減 3.54%，年增 34.71%，展望後市，隨著供應鏈持續緊張，驅動晶片漲價效應可望延續，加上現今各大手機大廠持續拉貨，也有助感測晶片出貨維持高檔，矽創第一季營運可望淡季不淡。