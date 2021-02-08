軟板廠台郡、嘉聯益1月營收熱度高 年增逾4成維持旺季水準

軟板廠嘉聯益 (6153-TW)、台郡 (6269-TW) 積極搶攻 5G 通訊應用帶來的龐大商機，兩業者今 (8) 日公布 2021 年 1 月營收，仍維持在去年底旺季時的營運熱度，台郡 1 月營收 27.42 億元，較去年同月更大幅成長 1.08 倍，嘉聯益 2021 年 1 月營收為 15.97 億元，月減 4.25%，年增 47.28%。

其中，嘉聯益受惠模組廠、EMS 廠春節期間不停工，備貨力道強勁挹注下，因此營收持穩高檔；嘉聯益在春節期間也提供各種獎勵方式，鼓勵員工留廠上班。

嘉聯益對 5G 通訊帶動的需求，充滿高度企圖心，內部訂下 2022 年 5G 相關及高頻應用產品佔營收比重提升至 5 成以上目標。市場近期則傳嘉聯益重返蘋果供應鏈，且與華通 (2313-TW)、臻鼎 (4958-TW) 等打入蘋果手機電池板供應鏈。

台郡 2020 年營收 298.98 億元也創新高，年增 14.85%。台郡累計 2020 年前三季稅後純益為 14.68 億元，年減 2.2%，每股純益為 4.38 元

台郡目前在兩岸同步擴廠，其中台灣高雄和發新廠進度較快，廠房已近完成，預計 2021 年第一季遷入設備，江蘇昆山新廠預計 2021 年第二季遷入設備，均是因應客戶 2021 年下半年新品量產時程。