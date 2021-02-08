「鉅亨買基金」新春歡慶活動登場 最高得80筆0手續費優惠

農曆春節假期即將展開，「鉅亨買基金」特別推出「鉅亨搖錢樹、牛年 168」新春歡慶活動，只要是該平台的客戶，都可參加搖錢樹招財遊戲，活動期間每人每日最高可獲得 8 筆單筆申購零手續費優惠，該優惠可適用全平台基金，趁年節期間獲得申購優惠，後續投資佈局更加有利。

「鉅亨買基金」今年度的新春歡慶活動期間從 2 月 8 日至 2 月 17 日止，該平台客戶在活動期間每日登入「鉅亨買基金」即可招財 1 次，每日可獲得 1 筆、6 筆或 8 筆不等的單筆申購零手續費優惠。為期 10 天的活動，不僅人人有奬，且最高可獲得 80 筆優惠。至於這次活動所獲得的零手續費優惠，今年 3 月底前，「鉅亨買基金」超過 50 家境內外基金品牌之系列基金皆可適用，其中不乏知名的資產管理公司包括安聯、摩根、摩根士丹利、景順、群益、貝萊德、野村、法國巴黎、鋒裕匯理及瑞銀等。由於優惠是即時入帳，投資人可立即下單進場佈局，搶攻今年多頭市場行情。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，隨著美國總統拜登順利上任，疫苗進入施打階段，今年主要央行都已舉辦利率決策會議，仍維持低利寬鬆基調，加上近期公布的企業財報持續報喜，顯示企業體質比過往一年都更好。雖然市場關注的 1.9 兆美元紓困案即將在本月 16 日進入表決，對於病毒變種與疫苗生產速度不夠的擔憂，為盤勢增添不確定性，不過整體而言，今年股市表現仍將優於債市。投資人可善用年終奬金，在犒賞自己之餘，建議將其中的三分之一做為投資理財的資金，趁股市震盪之際，擇機進場佈局。

張榮仁分析，在國內基金交易平台的積極推廣下，國人使用交易平台進行基金買賣的人數近一年大幅成長。以「鉅亨買基金」為例，去年申請開戶人數即為前一年的兩倍多，平台總資產規模更大幅成長八成，顯示國人對於基金平台特性及優勢的認同度提高，透過平台買賣基金已成為趨勢。基金交易平台除了開戶便利之外，全天候皆可下單交易，相當方便，加上申購手續費相對其他申購管道優惠，又可免信託保管費，無論從交易機制或交易成本，都是相當有利的基金投資管道。

目前「鉅亨買基金」平台推出多項優惠方案，包括全平台配息型、債券型及平衡型基金單筆及定期定額皆享零手續費，張榮仁提醒，想佈局股票型基金的投資人，可趁這次「鉅亨搖錢樹」的優惠活動進行投資；不過，由於這次優惠的使用期限至 2021 年 3 月 31 日止，因此，想進場佈局的投資人要趕快把握機會。

資料來源：各基金平台網站；資料日期：2021/2/8

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