【安聯投信】亞洲不含日本股市吸金力強

美國最新就業數據不如預期，但新一輪刺激方案進度正向提振市場情緒，全球股市多震盪走高。根據美銀美林引述 EPFR 統計顯示，上周除美國、拉美、新興歐洲及非洲中東地區股市外，全球其餘地區股市資金多呈現淨流入狀態，其中亞洲不含日本股市更是以 26.74 億美元的淨流入金額居全球股市之冠。

安聯投信表示，美國最新非農就業報告低於預期，但拜登政府 1.9 兆美元刺激方案推出進展順利提振市場士氣，加上華爾街逐漸從數周前散戶軋空狀況中走出，美股走勢回穩，雖資金仍有流出狀況，但指數多表現正面，其中那斯達克、標普 500 等皆再創歷史新高。

觀察其他主要地區股市，在疫苗持續接種對經濟重啟的樂觀期待下，道瓊歐洲 600 指數單周漲幅來到 3.49%；亞洲則是受惠於資金的持續流入，MSCI 亞洲不含日本上周也有約 5% 的表現，反應全球此時正面風險情緒。

安聯收益成長多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人謝佳伶表示，美股企業在過去數周陸續公布財報，根據瑞士信貸（Credit Suisse）資料指出，截至 2 月初止，標普 500 指數企業第 4 季每季獲利成長優於預期的幅度接近兩成，優於過去 4 年同期幅度，其中在過去一年領漲指數的多數科技成長股財報表現亮眼，不但優於預期，整體展望也相對樂觀正向。

從政策面來看，謝佳伶指出，隨著拜登上任及葉倫出任財政部長，振興國內經濟為民主黨政府首要任務，在財政政策上可望更積極，預計規模約會在 1 至 1.9 兆美元左右，且之前市場擔心的公司稅也不至於立刻調升；在貨幣政策部分，雖然隨著經濟景氣逐漸轉佳，通膨短期內可能會上升，但中期內可能仍較難達到平均 2% 之上，根據聯準會最新的貨幣框架政策，當前寬鬆貨幣政策仍可能延續。

在投資建議上，謝佳伶指出，在企業獲利正向、政策利多等正向因子支撐下，建議除了持續持有包括 AI、5G、雲端計算、半導體與電商等成長性相關布局，也可謹慎布局循環性產業，如受惠拜登擴大基礎建設方案下的工業及原物料等標的，循環與成長的機會皆不錯過。

在台股方面，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，在台美供應鏈經貿對話登場、美國刺激方案進展正面等利多消息激勵下，半導體於 5 日封關日表現亮眼，並帶領指數於盤中一度逼近萬六關卡，雖後來漲幅收斂，但最後仍守住 15800 關卡，周線收紅，台股於鼠年整年上漲幅度來到約三成之譜。

觀察近期盤勢，廖哲宏指出，半導體族群在經歷前陣子的調節與修正後，近來逐漸重回盤面重心，而從近來全球在車用晶片方面的大量需求相關訊息看來，在車用晶片的相關應用與發展將使包括半導體、載板等族群需求持續暢旺，從去年底開始的供應鏈緊俏狀況短時間內應難緩解，並有望支撐相關族群後市表現。

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