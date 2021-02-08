兩大支柱發威 開發金1月稅後純益20.61億元 年增169%

開發金 (2883-TW) 今 (8) 日公布 1 月獲利，資深副總暨發言人張立荃表示，1 月資本市場成交量能較前月明顯增長，有效挹注證券及商銀等業務的獲利動能，推升金控自結 1 月稅後純益 20.61 億元，較去年同期成長約 169%，也較去年 12 月成長約 81%，每股稅後純益 0.14 元。

開發金表示，凱基銀行整體存放款規模維持穩定增長，一月稅後純益 4.23 億元，主要來自利息及手續費收入等核心收益及金融資產投資獲利貢獻。

1 月資金湧入電子權值股，帶動台股量增價揚，讓凱基證券的經紀、債券、自營等業務皆有亮麗表現，加上海外轉投資獲利貢獻，凱基證券 1 月稅後純益 10.34 億元。

其他子公司部分，中國人壽維持穩健獲利，一月獲利 37.26 億元。只有中華開發資本受到部分投資部位評價變動影響，一月稅後虧損 1.25 億元。

張立荃表示，開發金控已順利完成收購中國人壽 21.13% 股權，加計子公司凱基證券已持有之中國人壽股份，綜合持股比例將達 55.95%，順利完成持股過半目標，有助於對開發金控的獲利貢獻、資本使用效率；同時開發金控也持續透過跨部門合作與產品開發，深化客戶往來關係及規模，以推升長期穩定的獲利能力及競爭優勢。

