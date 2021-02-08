〈進出口統計〉五大出口市場同步成長 對亞洲出口比重逾7成刷新歷史紀錄

財政部公布 1 月進出口統計，我對主要出口市場全面擴張，其中對中國大陸與香港、東協、日本分別增長 57%、40.7% 與 21.5%，規模值同步刷新歷史紀錄，推升我對亞洲市場出口占比達 72.6%。

財政部統計處處長蔡美娜指出，我對陸港、東協與日本出口同步創新高，對美出口也創歷年單月第 3 高，其中我對陸港單月出口值 148.5 億美元、年增幅 57%，主要來自於電子零組件、資通訊設備與塑橡膠、光學器材等出口成長所帶動。

對東協市場出口值 55.4 億美元、年增幅 4 成，其中塑橡膠、資通訊商品分別較去年同期增加逾 1 倍；對日本出口值 23.3 億美元、較去年同期增加 21.5%。

另外，我對美國與歐洲出口值也同步較去年同期增加，其中對美出口 46.7 億美元、年增幅 21.9%；對歐洲出口值 28 億美元、年增幅 15.8%。

蔡美娜說， 我對陸港、東協與日本主要以中間原材料居多，加上亞洲市場互有供應鏈關係，其中我對日本的中間產品出口比重就高達 75%，包括電子零組件、資通訊設備等皆同步增加，進而推升對亞洲的出口比重。