〈紐約匯市〉美元回穩 比特幣獲特斯拉投資最高衝破44000美元 

美元對主要貨幣周一 (8 日) 回穩，從上周五非農就業令人失望的賣壓中恢復，交易員等待其他經濟數據以及更多有關美國刺激計畫的消息。比特幣因特斯拉宣布投資而大漲，盤中一度飆破 44000 美元。

追蹤美元兌一籃子貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 紐約尾盤報 90.959。DXY 上周五挫跌 0.5%，主因美國 1 月新增非農就業人數遠低於預期，12 月的降幅也比原本預期更大。

但投資人仍看好美國經濟復甦的速度快於大多數國家，使 DXY 今年來升值 1.1%。許多分析師現在認為，美元在中短期內將有良好的買盤支撐。

凱投宏觀 (Capital Economics) 高級市場經濟學家 Jonas Goltermann 表示，美元跌深反彈要歸功於美國政府大規模施打新冠疫苗相對成功。該公司分析，全美已有超過 10% 民眾接種第一劑疫苗，速度遠勝英國除外所有主要經濟體。

Goltermann 說：「如果這種差異持續下去，有助美元進一步攀升。 如果美國經濟表現優於其他國家，投資人可能更青睞美國而非其他地方的資產。」

美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 的數據顯示，投機者持續減少美元空頭部位，截至 2 月 2 日為止的一周，美元空頭淨部位降至 299.5 億美元。

摩根大通策略師表示，歐元表現將不及美元。

歐元兌美元紐約尾盤報 1.2050 美元，上周五曾勁揚 0.7%。

Sentix 2 月歐元區投資人信心意外下降、由正轉負，顯示歐洲為了抑制新冠疫情而採取的封鎖措施影響經濟，復甦跟不上世界其他地區。

歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德周一表示，ECB 繼續實施大規模刺激以振興經濟，但需要歐洲各國政府繼續擴大支出。目前歐洲一些國家對繼續提供刺激感到猶豫，而 7500 億歐元的歐盟援助計畫尚未敲定。

拉加德表示，假如歐洲一籃子振興計畫按最初設定的時間表實施，就可以帶動今年經濟成長；「由於需求疲軟、工資壓力低以及歐元升值，潛在的物價壓力可能保持低迷。在這個環境下，ECB 承諾維持有利的融資條件相當重要。」

美元兌日圓貶 0.1% 至 105.215 日圓，從上周五觸及的三個月高位回落。

加密貨幣市場火熱，比特幣在紐約尾盤大漲 11.15% 至 43,188 美元，盤中一度漲至 44,899 美元歷史新高，因特斯拉 周一表示已對這個最大虛擬貨幣投資約 15 億美元，預期將在不久的將來接受比特幣付款購買特斯拉的汽車和其他產品。

Polyent Capital 執行長 Eric Kapfhammer 表示：「日後回首，特斯拉投資比特幣的事件，最終可能成為讓加密貨幣跨越鴻溝、躍居主流投資資產的事件。」

芝加哥商業交易所 (CME) 的以太幣期貨上市，激勵這個第二大加密貨幣創下 1,779.43 美元的歷史新高，紐約尾盤報 1,708.94 美元，上漲 5.8%。

截至周二 (9 日) 台灣時間約 6:00 價格：