群創元月營收275億元年增65.9% 創近43個月新高

面板大廠群創 (3481-TW) 今 (9) 日公告 1 月營收，受惠面板需求強勁、價格維持高檔，單月營收達 275.12 億元，月增 1.9%、年增 65.9%，創下近 43 個月新高，展望本季，群創表示，宅經濟動能延續，電視、IT 產品需求仍維持高檔，首季淡季不淡。

出貨方面，群創統計 1 月大尺寸合併出貨量約 1254 萬片、月減 4.1%，中小尺寸合併出貨量 2658 萬片，月減 14.3%，主要受上游零組件吃緊影響。

群創指出，近期面板上游供應鏈材料緊缺，加上各類型產品產能排擠效應，讓面板報價維持上漲，第 1 季整體面板價格漲勢可望延續，估第 1 季大尺寸面板出貨量將持平上季，平均價格可望季增 6-9%，中小尺寸面板出貨量則將較去年第 4 季下滑 2-4%。

展望今年，群創指出，疫情不確定性仍在，公司將以最高標準執行防疫程序，並推動技術創新，落實以獲利為依歸的產品策略，極大化產能價值，強化長期競爭力、財務體質，展現「轉型再造 ‧ 價值躍進」的策略成果，今年資本支出將達 250 億元，較去年約 207 億元，年增 2 成。